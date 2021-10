Compétition musicale ‘’Dolo Kura’’ : Fatoumata Sissoko « Tima » remporte la 4e édition

La 4e édition de l’émission de divertissement musicale « Dolo Kura » ou « la nouvelle étoile » a connu son épilogue le samedi 02 octobre 2021. Après trois mois de compétition, les membres du jury ont désigné Fatoumata Sissoko dite Tima qui a imité feue Chéché Dramé.

Pour l’occasion, plusieurs artistes de renommée comme Abdoulaye Diabaté, Djénéba Seck, Alou Sangaré, Biguini Bagaga, avaient pris part à cette cérémonie aux côtés des membres du jury, dans la salle Bazoumana Sissoko du Palais de la Culture Amadou Hampaté Ba, dans une ambiance festive, pour départager les douze candidats finalistes pour la 4e édition de Dolo Kura dont l’objectif est de favoriser un brassage culturel et d’aider les jeunes talents à devenir des professionnels renommés. Avec des musiciens qui prestaient en live, les jeunes en compétition ont émerveillé le public avec des imitations des artistes chanteurs à savoir Oumou Sangaré, Nampé Sadio et Safi Diabaté, entres autres.

Après quatre passages, les membres du jury ont désigné Fatoumata Sissoko dite Tima, dans son rôle de Chéhé Dramé, comme lauréate de cette édition. Fanta Dembélé, dans « Paye Camara » a été classée 2e et Coumba Macalou alias « Safi Diabaté » est arrivée en 3e position.

Selon Mme Cazor Amsétou Sanogo, directrice de l’Agence Kaïra Global Management et promotrice de l’émission, Dolo Koura est une émission qui aide les jeunes talents. « Elle les met en lumière pour ceux qui souhaitent faire surtout une carrière musicale », a-t-elle déclaré. En terme de bilan de la 4e édition de Dolo Kuru, Mme Cazor a fait part de sa satisfaction. « Je suis satisfaite du travail de l’équipe, des musiciens, des coachs et surtout des enfants qui étaient en compétition, car chacun d’eux se donnait à fonds pour faire plaisir au public. Et je profite de l’occasion pour les remercier pour la mobilisation tout au long de la compétition », a-t-elle déclaré.

En guise de récompense, la lauréate Fatoumata Sissoko a remporté la somme d’un million de FCFA avec des cartons de thé et bien d’autres cadeaux. Quant à la deuxième, Fanta Dembélé, elle a reçu un billet d’avion régional (aller-retour) et deux cartons de thé. La troisième lauréate Coumba Macalou a empoché la somme de 200.000 FCFA plus un billet domestique et deux cartons de thé.

Bintou Diarra

Commentaires via Facebook :