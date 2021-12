Pour la quatrième fois depuis le déclenchement de la crise sécuritaire au Mali en 2012, l’Union des Association, des Artistes, des producteurs et éditeurs du Mali va organiser un téléthon pour soutenir l’effort de guerre. Face à la presse hier lundi, l‘opérateur culturel, M’Baye Boubacar Diarra, a évoqué que des raisons de patriotisme et de devoir envers le pays qui a suscité l’UAAPREM à organiser ce téléthon prévu le 16 janvier 2022 à Bamako. « Il faut impérativement que nous aidons notre armée à jouer pleinement son rôle de sécurisation et de défense du pays. Chaque malienne et malien sont appelés à apporter sa contribution à cet effort en faveur de l’armée», a dit le conférencier. Lequel pointe d’un doigt l’échec de l’intervention des forces étrangères au Mali.

Entièrement financé par l’UAAPREM, ce téléthon réunira en mi-janvier prochain tous les artistes qui ont chanté l’armée malienne et le retour de la paix. Cette soirée qui sera retransmise à l’ORTM verra la prestation des grands artistes tels que la cantatrice Djeneba Seck, des humoristes et des slameurs. Les initiateurs parlent d’un bénévolat en faveur et un devoir de génération. « Nous voulons mettre les artistes au service de l’armée. Galvaniser les troupes au front avec notre art et les ressources que téléthon va générer», déclare M’Baye Boubacar Diarra. Présente à cette conférence de presse, l’artiste Djeneba Seck a donné rendez-vous à ses fans le 16 janvier prochain en leur invitant à sortir massivement pour répondre à l’invitation de l’UAAPREM. Les trois dernières éditions ont permis de mobiliser des dizaines de millions de Francs en faveur de l’armée.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

