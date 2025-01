Le Centre International de Conférence de Bamako a abrité le samedi 18 janvier 2025 la conférence de clôture de la Journée Nationale de la Souveraineté retrouvée. Placée sous l’égide du Premier ministre, le Général de Division Abdoulaye Maïga, ladite rencontre a enregistré plusieurs personnalités dont des ministres de l’Alliance des Etats du Sahel (AES).

Instituée par le Décret n°2023-014/PT _RM du 13 janvier 2023, la semaine nationale de la souveraineté vise à renforcer l’unité nationale et l’esprit patriotique. Elle mobilise les maliens pour relever les défis auxquels le pays fait face. L’édition 2025 a été célébrée sous le thème « La Culture, moyen de renforcement de l’Unité nationale et de l’Esprit patriotique ». Un choix rappelant l’important rôle de la culture dans la construction de l’identité nationale et de la société.

Dans son intervention, le ministre de la Refondation de l’Etat, Dr Bakary Traoré, a rappelé que les activités de la semaine de la souveraineté nationale se sont déroulées en grande pompe sur l’ensemble du territoire national et dans les représentations diplomatique du Mali à l’étranger. Et qu’elle a uni dans leur diversité les maliens et les amis du Mali, qui l’ont célébré à travers différentes activités culturelles, sportives et de réflexion.

Le ministre Traoré a également dressé le bilan de la semaine, qu’il a déclaré positif et riche en terme de solidarité et mobilisation sociale manifeste de la fibre patriotique des maliens.

« Nous partons satisfaits de la troisième édition de la Journée nationale de la Souveraineté retrouvée, dont les actions patriotiques contribueront sans doute à la promotion de notre fonds de valeurs positives comme source de motivation et de réarmement des jeunes générations, utilisant notre capital humain comme levier efficace d’épanouissement général et de promotion du développement, tel que cela est prôné par le Programme national d’Education aux Valeurs par le Gouvernement de la Transition », a déclaré à son tour, le premier ministre, le Général de Division Abdoulaye Maïga pour souligner sa satisfaction sur le déroulement de la semaine. Il s’est joint à son collègue de la Refondation pour féliciter l’engagement patriotique de tous, ce qui a contribué à la réussite de l’édition 2025. Il a également remercié les partenaires du Mali, notamment des représentants de l’AES qui se sont associés au Mali pour cette célébration de sa souveraineté. Il s’agit singulièrement du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale du Burkina, Karamoko Jean Marie Traoré et le ministre des Transports et de l’Equipement de la République du Niger, Salissou Mahaman Salissou.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

Commentaires via Facebook :