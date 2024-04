Les femmes maliennes, les jeunes et les acteurs de la société civile ont toujours été au rendez-vous des grands événements qui ont jalonné l’histoire du Mali. Leur contribution n’a, par ailleurs, jamais fait défaut à chaque fois que le pays a fait appel à eux.

Cette tradition de mobilisation des femmes et des jeunes a été respectée, le mardi 02 avril, lors de la rencontre organisée par le Comité de pilotage du Dialogue inter-Maliens pour la réconciliation et la paix à l’intention des associations et organisations féminines, de la jeunesse ainsi que des représentants de la société civile. L’événement a eu lieu en présence du Ministre d’Etat, Ministre de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation, de la Réconciliation, de la Femme de l’Enfant et de la Famille et du Ministre de la Jeunesse.

À l’occasion, la grande salle du CICB, qui a abrité cette importante rencontre, a refusé du monde. “Une mobilisation des grands jours ! On n’a rarement vu les femmes sortir aussi massivement comme c’est le cas aujourd’hui”, nous a confié Mme Tenin Diawara, une commerçante qui a fait le déplacement d’un lointain quartier périphérique de Bamako pour ne pas rater l’événement. Quel acte patriotique !

Cette très forte mobilisation a été vivement saluée par le Président du comité de pilotage du Dialogue inter-Maliens pour la Paix et la Réconciliation, Ousmane Youssoufi Maïga. ” Je ressens un bonheur immense en voyant cette mobilisation des femmes maliennes et des jeunes “, a-t-il affirmé. Avant d’ajouter : ” partout et à chaque occasion que les femmes et les jeunes s’engagent pour une cause, nous réussissons…”.

Ensuite, M. Maïga dira à ses hôtes que cette deuxième phrase du processus du dialogue consiste à les informer sur l’“initiative salutaire “ du chef de l’Etat qui a annoncé la tenue du dialogue dans son adresse à la Nation, le 31 décembre 2023.

Le président du comité de pilotage a ensuite déclaré que l’objectif des présentes rencontres est de recueillir l’avis de toutes les composantes de la Nation”. Il précise : ” Nous voulons une démarche inclusive et participative afin de résoudre définitivement toutes les crises “.

Ainsi, Ousmane Y Maïga a invité les Institutions de la République, les légitimités traditionnelles, les religieux, les formations politiques et les syndicats… Bref, l’ensemble des Maliens à venir à la table du Dialogue et à faire des recommandations pertinentes afin que notre pays tourne définitivement la page des conflits. De même pour ces accords négociés à l’extérieur et imposés aux maliens.

Intervenant à son tour, le Ministre d’Etat, Ministre de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation, porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga, a également fait la genèse du processus de dialogue en cours. ” Les accords passés devenaient un fardeau pour le Mali. C’est pourquoi nous devons aller à une solution malienne à la crise “, a-t-il déclaré.

Le ministre Maïga a rassuré le président du comité de pilotage et son staff de l’engagement de tout le gouvernement à les accompagner afin de réussir leur mission. ” Nous avons reçu des instructions fermes du chef de l’Etat pour que le gouvernement se mobilise à vos côtés afin d’assurer le succès du dialogue”, a rassuré le colonel Maïga.

Après ces deux interventions, les représentants des femmes, des jeunes et de la société sont respectivement intervenus. Ils ont tous pris l’engagement de soutenir le dialogue et de véhiculer largement le message à leur base respective.

