Le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne, Abdoul Kassim Fomba, s’est engagé dans un processus de redévabilité envers la population malienne. C’est dans ce cadre que s’inscrit sa conférence de presse mensuelle. Ainsi, le jeudi 30 janvier 2025 dans les locaux de son département, il a passé au peigne fin les activités menées au cours l’année 2024.

Au cours de cette conférence de presse, le ministre a parlé des activités de son département, secteur par secteur.

Ainsi, dans le cadre de la promotion de la Jeunesse et de la Citoyenneté, ont été initiées plusieurs activités fort bien appréciées. C’est le cas de la remise de kits alimentaires aux populations vulnérables durement affectées par les inondations et l’insécurité. C’est aussi le cas des kits environnementaux offerts pour renforcer la propreté urbaine. Dans la même optique, la première édition de la “Nuit du Citoyen” a permis de récompenser 300 citoyens engagés dans divers domaines de la citoyenneté.

Le “Village des opportunités” a vu la formation de 50 membres du CNJ et 100 stadiers du Palais des Sports sur la cybercriminalité et la protection des données personnelles. Cette initiative s’inscrit dans un partenariat avec l’Autorité de Protection des Données Personnelles.

Pour la promotion du Sport Citoyen, des marches sportives citoyennes ont été organisées chaque premier samedi du mois. Ces activités ont touché plusieurs régions, telles que Sikasso, Bougouni et Kéniéba.

Sur le plan sportif, l’année 2024 a été marquée par de francs et mémorables succès. Notre pays s’est offert 2 médailles en Jiu-Jitsu au Championnat d’Afrique au Maroc, 9 médailles (4 en or, 5 en argent) lors du Championnat d’Afrique de Tennis ITF/CAT.

L’athlète Boubacar Sylla a remporté la ceinture noire de Kick-boxing lors du Gala International GABAO au Gabon

Une page glorieuse du basketball malien a été écrite le jour où les champions et championnes d’Afrique, auréolées de leurs couronnes, ont été reçues à Koulouba, au Palais de la République, par le Président de la Transition.

Infrastructures et règlementations

Le Ministère a entrepris d’importants travaux d’infrastructures tout au long de l’année 2024. Il s’agit :

– de l’inauguration récemment du Stade Mamadou Diarra H de Koulikoro, par le Général d’Armée Assimi Goïta;

– de la pose dans la même foulée de la première pierre de Mali Basketball ARENA Sport à Kayo ;

– de la rénovation des stades Ouezzin Coulibaly, Amary Daou et Modibo Kéita ;

– de la construction du stade de Tombouctou qui est en cours.

Sur le plan réglementaire, plusieurs associations sportives ont reçu leurs agréments, favorisant la structuration du mouvement sportif national.

Sur le plan engagement Citoyen et Volontariat, le programme “Yiriba” de volontariat senior a été lancé pour renforcer les liens intergénérationnels. Parallèlement, la formation pré-volontariat de 200 jeunes recrutés dans le cadre du PIAJEM a été initiée. Des campagnes de communication ont inclus la diffusion de spots de sensibilisation sur la drogue et les substances psychoactives. Sy ajoutent l’organisation de la conférence mensuelle réunissant plus de 50 médias, la publication de numéros spéciaux dans les journaux “Azalaï Express” et “Le Challenger”. Le 31 décembre, une campagne de sensibilisation contre la drogue et les accidents de la route a été menée dans les lieux de rassemblement de la jeunesse à Bamako.

Le 2 janvier 2025, plusieurs agents du Ministère ont été distingués, parmi lesquels cinq Chevaliers de l’Ordre National et 9 Médaillés de l’Etoile d’Argent du Mérite National. Le 16 janvier, une cérémonie de reconnaissance a été organisée pour dix agents admis à la retraite.

Homme de terrain, le Ministre a effectué plusieurs déplacements dans le pays pour accompagner les initiatives locales. À Sikasso, il a participé au Festival des arts martiaux et à un tournoi de cyclisme. À Bougouni et Kéniéba, il a assisté aux activités de sensibilisation sur les effets néfastes de la drogue. À Kita, il a visité la Maison des Jeunes et assisté au lancement d’une campagne de sensibilisation.

Duran l’année 2024, les activités du Ministère ont suscité une forte adhésion populaire avec 200 et 400 personnes à chaque session de sport de masse, plus de 5 000 participants à la célébration de la Journée de la Souveraineté Retrouvée et plus de 3 000 personnes à l’inauguration du stade de Koulikoro. Ce bilan met en évidence les actions menées par le Ministère de la Jeunesse et des Sports.

De la promotion de la citoyenneté à la rénovation des infrastructures sportives en passant par la formation des jeunes et l’organisation d’événements mobilisateurs, le Ministre Abdoul Kassim Fomba réaffirme son engagement à bâtir une jeunesse dynamique et un secteur sportif performant pour le Mali.

Par Drissa Togola

Rapports du VEGAL et de l’Inspection de la Jeunesse et des Sports : Le ministre Fomba indexe le CNOSM

Lors de cette traditionnelle conférence de presse, le ministre Fomba a évoqué et coupé court aux rumeurs de malversation financière évoquées dans des rapport qui défraie la chronique bamakoise. Il s’agit de deux rapports (Végal et Inspection de la Jeunesse et des Sports). Ce rapport évoque des chiffres dont, plus de 16 millions de francs CFA d’achats d’équipements fictifs par le CNOSM, des frais de transport et d’hébergement des JO irrégulièrement payés par le CNOSM. Il a aussi évoqué une violation du point 38.3 de la Charte Olympique en faisant prendre en charge la délégation malienne aux JO par le budget national, la double perception des fonds de l’Etat à des fonctionnaires qu’il qualifie de fraude. La Femafoot serait aussi épinglée pour rembourser plus de 18 millions de francs CFA. Avec les audits, l’Etat a déjà perçu plus de 40 millions de remboursements.

A en croire le ministre Fomba, les statuts et règlements du CNOSM ne s’alignent pas à ceux du CIO, notamment en termes de bonne gouvernance sur la limitation du nombre de mandats et de l’âge. Le CNOSM bénéficie de la subvention de l’Etat mais l’occulte dans ses textes règlementaires, il ne reverse pas non plus l’IBIC aux impôts.

Commentaires via Facebook :