Le premier Ministre, Dr Boubou Cissé, et le ministre de la santé et des affaires sociales et ses homologues des transports et de la communication étaient face à la presse, ce jeudi, à la primature pour informer sur les mesures anticipatives prises par le gouvernement contre le COVID-19.

-Maliweb.net- Ces membres du gouvernement en ordre de bataille contre la pandémie de COVID-19 sont apparus plus confiants par rapport aux mesures de préventions prises lors du Conseil Supérieur de la Défense Nationale il y a trois jours à Koulouba.

A l’entame, le Premier ministre a indiqué que le Mali n’est pas un pays à risque, mais reste vulnérable à la pandémie à cause de sa situation géographique. Ainsi, en réponse à la question sur la tenue des élections législatives, il a déclaré que « ces scrutins se tiendront à bonne date qu’il y ait un cas ou pas de coronavirus au Mali ». Boubou Cissé de défendre cette position du gouvernement en ajoutant que les dispositions de formation et d’encadrement seront mis en place en faveur des agents électoraux pour faire en sorte que les mesures préconisées soient respectées par les électeurs.

Parmi certaines dispositions, il a annoncé les mesures de distanciation entre les électeurs, le recrutement d’une brigade de jeunes qui veillera au respect des dispositions de préventions contre la pandémie dans les marchés, les gares routières voire dans les centres de votes. « La vie doit continuer, mais nous appelons à l’esprit de citoyenneté des maliens, au respect des consignes officielles, car tout contrevenant sur les mesures prises peut compromettre la vie de personnes », a conseillé le conférencier, qui appelle à une mobilisation sociale contre la pandémie de COVID-19.

Et de rassurer que le Mali est préparé à la prise en charge des éventuels cas de personnes infectées par le virus. « Le Mali se prépare au pire. C’est pourquoi des dispositions sont prises dans les hôpitaux, dans certains centres de références et s’étendront dans les régions ainsi que sur les 15 cordons de préventions que entourent le pays », a déclaré Boubou Cissé en annonçant que le Mali a déjà réalisé 40 tests négatifs.

Les lieux de cultes bientôt fermés

Les consultations avec les leaders de toutes les confessions religieuses et culturelles sur les rassemblements de plus de 50 personnes sont en bonne voie. A l’en croire, le gouvernement n’exclut pas la fermeture des lieux de cultes, car, dit-il, ils sont des lieux de contagions par excellence à cause du rapprochement des personnes. Pour le premier ministre, la communauté religieuse malienne est déjà disponible à observer les consignes de préventions relatives à une éventuelle fermeture de ces lieux. En citant comme exemple l’Arabie Saoudite et l’Iran où tous les lieux de cultes sont fermés.

Vols commerciaux autorisés jusqu’à demain vendredi

Le ministre des transports, pour sa part, a informé que l’atterrissage des vols commerciaux a été prorogé jusqu’à demain minuit afin de permettre aux voyageurs en cours de rejoindre leur destination. En outre, il a annoncé qu’une rencontre entre son département et les syndicats des transports est prévue pour discuter du respect des consignes de préventions dans les transports en commun. « Les dispositions sont prises pour un approvisionnement du pays en produits de premières nécessités et d’hydrocarbures », a-t-il rassuré.

Dans ce sillage, le Premier ministre a indiqué qu’àprès la crise sanitaire, il faut se préparer à une crise économique. Selon lui, l’effort financier et des partenaires de l’État ne fera pas défaut contre la COVID-19. Enfin, le chef de l’exécutif a rejeté les idées préconçues qui stipulent que le virus de CODI-19 ne peut survivre sous la chaleur tout en appelant la population à se conformer aux consignes officielles.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

