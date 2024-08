Afin d’évaluer les conséquences des inondations survenues dans notre pays ces dernières semaines, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta a effectué, le jeudi 22 août 2024, une visite au Centre de coordination de gestion des crises (Cecogec). Pour la circonstance, il était accompagné du Premier ministre, Dr. Choguel Kokalla Maïga, du président du Conseil national de transition (CNT), le colonel Malick Dia, des membres du gouvernement siégeant au Comité interministériel de gestion de crises et catastrophes. Étaient également présents lors de cette visite, des autorités du district de Bamako, des élus communaux, des directeurs centraux du ministère de la Sécurité et de la Protection civile et d’autres hautes personnalités.

A l’arrivée, la délégation du président de la transition a été introduite par ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général de brigade Daoud Aly Mohammedine, par ailleurs secrétaire permanent du Comité interministériel de gestion des crises et catastrophes.

A sa suite, le chef du Cecogec, le médecin-colonel sapeur-pompier, Issa Raoul Dana Dabo, a procédé à la présentation du Centre. Il a aussi fait le point de la situation des inondations avant d’aborder les différents aspects de la gestion des crises sur l’ensemble du territoire national. Ensuite, la délégation présidentielle a visité la salle de commandement du Cecogec. Cet outil opérationnel du Comité interministériel de gestion des crises et catastrophes, est au cœur du dispositif de gestion des inondations en cours dans le pays depuis quelques semaines.

Après la visite des lieux, le président de la Transition a saisi l’occasion pour féliciter et encourager les hommes et les femmes qui opèrent dans des conditions extrêmement difficiles pour secourir et assister nos concitoyens. Avant de saluer la bonne coordination entre les différents départements ministériels pour relever ce défi qui se présente à un moment difficile.

Cependant, il les a exhortés à plus de détermination et d’engagement. Le colonel Assimi Goïta a aussi appelé ses concitoyens à la vigilance et surtout à respecter les recommandations des services compétents. Il a déploré les pertes en vies humaines causées par ces inondations et a profité de l’occasion pour présenter ses condoléances attristées aux familles endeuillées et souhaité prompt rétablissement aux blessés.

Le chef de l’Etat a assuré que les autorités prendront d’autres décisions pour renforcer davantage le dispositif qui est en place. “Notre rôle est de faire en sorte que nous puissions minimiser les risques de dégâts matériels et de pertes en vies humaines. Il n’y a pas de risque zéro. Nous allons tout faire pour sécuriser, protéger et assister nos concitoyens. Nous sommes rassurés aujourd’hui de pouvoir apporter le soutien nécessaire à nos populations et de pouvoir aider nos concitoyens à minimiser les risques”, a-t-il conclu.

Boubacar Païtao

