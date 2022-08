L’Union nationale des travailleurs du Mali (Untm) réitère sa demande d’abrogation des Arrêtés N ° 2022-0278 / MTFPDS – SG – CNCFP du 22 février 2022 et N ° 2022-3266 / MTFPDS – SG DNFPP – D1-3 du 26 juillet 2022. Son bureau exécutif l’a fait savoir dans une correspondance datée du lundi 15 août adressée au ministre du Travail, de la Fonction Publique et du Dialogue Social.

« Le reproche fondamental est la série d’inexactitude, de fausseté qui entourent les Arrêtés N ° 2022-0278 / MTFPDS – SG – CNCFP du 22 février 2022 et N ° 2022-3266 / MTFPDS – SG DNFPP – D1-3 du 26 juillet 2022, qui ne sont que le fait de vous – même et du département » a dénoncé l’Union nationale des travailleurs du Mali (Untm) dans un correspondance adressé au ministre du Travail, de la Fonction Publique et du Dialogue Social. La principale centrale syndicale du pays réitère sa demande d’abrogation des Arrêtés ci-dessus cités. Car souligne-t-elle « aucune procédure administrative n’a été observée ».

Cette réaction du bureau exécutif de l’Untm intervient quelques jours après la publication d’un courrier du ministre du Travail, de la Fonction Publique et du Dialogue Social sur les réseaux sociaux. Dans cette lettre, le ministre Awa Paul Diallo estime qu’il n’est « juridiquement pas possible de procéder à l’annulation des deux arrêtés cités plus haut ». « Ces arrêtés ne sauraient être annulés pour quelques raisons que ce soient (…) », souligne la ministre Diallo, qui accuse le bureau exécutif de l’Untm de faire de revendications d’ordre politique.

C’est ce que conteste vigoureusement le bureau exécutif de la principale centrale syndicale du Mali. Il déplore « un semblant de dialogues de sourds doublé d’une totale incompréhension et de méconnaissance des principes et idéaux du syndicalisme chez la ministre Awa Paul Diallo ». C’est pour éviter de pareil impair que l’Untm dit avoir toujours suggéré de mettre à la tête du département comme de celle de l’éducation du reste des femmes et des hommes bien imprégnés des problèmes du droit syndical. Une façon pour la centrale syndicale de déplorer « l’ignorance » des principes du syndicalisme du ministre de la fonction publique.

Orchestré la production de ces Arrêtés au terme d’une obéissance aveugle

Dans sa missive, l’Untm accuse la ministre Diallo d’avoir obéi à l’ordre de la primature, qui l’avait enjoint de procéder à cette intégration à travers la lettre confidentielle N ° 0611 / PM – CAB du 10 août 2021. Cette lettre signée du Directeur du cabinet du Premier ministre avait en objet « Intégration à titre exceptionnel dans la Fonction Publique >>. N’y a – t – il pas abus de pouvoir ?, s’interroge le bureau exécutif de l’Untm.

« Votre empressement à obéir au Premier ministre est le même que celui du Secrétariat Général du Gouvernement qui dans sa lettre N ° 014 / PRIM – SGG du 28 janvier 2022, vous recommandait intégration à titre exceptionnel dans la Fonction publique les 11 agents contractuels », enfonce la principale centrale syndicale. Elle accuse le ministre du Travail, de la Fonction Publique et du Dialogue Social d’avoir « orchestré la production de ces Arrêtés au terme d’une obéissance aveugle et irréfléchie à des lettres tendancieuses ».

Il faut rappeler que début août, l’Untm avait dans un courrier adressé au ministre du Travail, de la Fonction Publique et du Dialogue Social demandé l’abrogation des Arrêtés N ° 2022-0278 / MTFPDS – SG – CNCFP du 22 février 2022 et N ° 2022-3266 / MTFPDS – SG DNFPP – D1-3 du 26 juillet 2022 avant le 31 août. Ce que le ministre Diallo a opposé une fin de non-recevoir dans un courrier daté du 11 août adressé au bureau exécutif de la plus grande centrale syndicale du Mali.

Abdrahamane SISSOKO/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :