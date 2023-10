Côte d’Ivoire, Sénégal : comme par hasard…

Comme par hasard, le gouvernement a été dissous le vendredi au Sénégal et en Côte d’Ivoire par les président Ouattara et Sall.

Vendredi 6 octobre 2023 : Alassane Ouattara démet de ses fonctions Patrick Achi en poste depuis 2021. Ouattara a exprimé “sa gratitude au Premier ministre Patrick Achi et à l’ensemble des membres du gouvernement pour leur engagement au service de la nation au cours de ces dernières années”.

Cette décision était attendue ces derniers jours en Côte d’Ivoire, le président ayant informé les membres du gouvernement d’un prochain remaniement lors du conseil des ministres tenu le 28 septembre. Patrick Achi avait été nommé en mars 2021 après le décès de son prédécesseur, Hamed Bakayoko, qui avait lui-même succédé à Amadou Gon Coulibaly, mort en juillet 2020.

Le prochain remaniement devrait cette fois être plus important et donner des indications sur les poids lourds sur lesquels compte le Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix (Rhdp), le parti au pouvoir pour la présidentielle de 2025.

Reste à savoir qui sera son candidat : Alassane Ouattara ne s’est pas encore prononcé sur son intention ou non de briguer un quatrième mandat.

Vendredi 6 octobre 2023 : le président de la République Macky Sall a mis fin aux fonctions des membres du Gouvernement non sans les remercier pour ‘’leur engagement et le travail remarquable réalisé’’. Il a, en même temps, décidé de mettre en place un nouveau Gouvernement sous la direction du Premier ministre sortant Amadou Ba, son dauphin pour la présidentielle prévue dans 4 mois. Ce nouveau gouvernement sera formé dans un contexte où plusieurs frondes sont constatées. Le ministre de l’Agriculture et de l’Équipement rural, Aly Ngouille Ndiaye par exemple avait déjà démissionné et n’avait pas encore été remplacé.

Des matelas importés de France : des punaises de lit aussi…

La France est infestée par de petits monstres appelées punaises de lit. Sommes à l’abri quand on voit toutes ces ‘’ordures’’ venues de ce pays est-il à l’abri ? C’est évident : le commerce des ‘’au revoir la France’’ prospère de plus en plus dans notre pays qui devient un vaste marché de ces produits de seconde main. D’un autre point de vue, notre pays devient aussi un méga –dépotoir d’articles de toutes sortes venant de France et d’autres pays de l’Occident et cela n’est pas sans danger. La preuve : le cas des matelas …à cause des punaises de lit qui défraie la chronique en France. Dans plusieurs articles de presse et émissions réalisées par les médias français, font cas des scènes d’incinération de literies –matelas, sommiers, linges de lits- infestés par ces petits montres sanguinaires.

Les punaises de lit (Cimex Lectularius) sont des petits parasites qui mesurent entre 4 et 7 mm une fois adultes. Elles se nourrissent de sang, principalement de sang humain (hématophages), mais aussi du sang d’animal. Elles vivent principalement dans les chambres (matelas, tête de lit…) et sont actives généralement la nuit.

Entre 2017 et 2022, plus d’un foyer français sur dix a été infesté par des punaises de lit, alerte l’Anses le 19 juillet 2023. L’Anses a calculé le coût de la lutte à l’échelle nationale pour les seuls ménages français. Il a atteint 1,4 milliard d’euros pour la période 2017-2022, soit 230 millions d’euros par an en moyenne. Le ministère de l’Ecologie a publié un plan interministériel de lutte contre les punaises de lit en 2022 afin d’améliorer la sensibilisation et d’intensifier la mobilisation dans tous les secteurs d’activité concernés ces parasites. Le gouvernement a mis en place un numéro de téléphone (0806 706 806) pour répondre à toutes les questions et adopter les bons gestes. Selon l’étude PULI de 2020, les punaises de lit sont présentes dans l’ensemble des 13 régions françaises.

Rassemblées par la Rédaction

