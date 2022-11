L’Assemblée générale élective de l’Association Sportive de la Police de Bamako se tient le 26 novembre prochain à l’école de police de Tomikorobougou comme à l’accoutumé. L’occasion sera pour les membres de l’association de mettre en place un nouveau bureau exécutif. Mais compte tenu de son bilan positif, plusieurs voix s’élèvent dans le milieu de la police pour demander la réélection du commissaire divisionnaire Abdoulaye Oumbanga.

A la tête de l’AS police depuis 4 ans, le commissaire divisionnaire Abdoulaye Oumbanga a su mettre en valeur les talents de l’association pluridisciplinaire. Ce qui les a conduits à rafler des trophées nationaux dans plusieurs disciplines.

Sur le plan du football, il tire son épingle du jeu en maintenant au cours de son mandat les policiers parmi le top 5 du championnat national qui pour rappel est âprement disputé. Parmi les disciplines, il a su rehausser le niveau de handball du club qui a été créé l’année où il est venu à la tête du comité directeur. Résultats : 2 fois champion du Mali, un bilan plus que positif pour une discipline qu’il avait juste prise à sa charge mieux pour relancer ce sport. Il a noué un jumelage avec Reims, une ville française dans ce domaine.

Pour qui connait le championnat national de Basket, nul besoin de rappeler que l’AS police y règne sans partage. Pas étonnant que ses représentants figurent sur les différentes convocations de l’équipe nationale senior.

En quatre ans de mandat, chez les hommes, le leadership du commissaire a conduit son club 3 fois sur le podium en devenant champion avec 2 coupes du Mali et une finale perdue et un 8ème de finale. Chez les dames, la suprématie est également au rendez-vous. Il les a conduites sur le haut du podium et cela à 3 reprises en seulement 4 ans.

Les objectifs affichés par le Compol Oumbanga sont clairs : faire de l’AS police une référence au Mali tant sur le plan du football que du Basket et bien d’autres disciplines. Cela s’accompagne naturellement par des infrastructures de qualité, d’où sa volonté de restructuration.

Avec un programme qui prend en charge toutes les catégories sportives (minimes, cadets, juniors, seniors) de toutes les disciplines, il entend donner un souffle nouveau à cette association qui peinait à se relever avant son arrivée.

Dans cette dynamique d’union prônée, de cohésion et de développement, il entend faciliter l’accès au club de foot aux jeunes du quartier de Tomikorobougou qui abrite l’école nationale de police.

Miser sur le Sponsoring et les partenariats demeurent ses principales visions. C’est un aspect sur lequel il entend mettre l’accent dans son prochain mandat pour se placer sur le haut du podium en championnat national ligue 1 en évinçant le principal concurrent Stade Malien de Bamako et pourquoi pas participer aux principales compétitions Africaines de football et des autres disciplines. Un objectif qui placera notre pays au-devant de la scène sportive. Au vue de ses prouesses pendant son premier mandat, pas étonnant qu’il est le bon candidat.

Ahmadou Sékou Kanta

