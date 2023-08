La Mission d’observation des élections au Mali (Modele – Mali) a publié son Rapport final de l’observation du Référendum constitutionnel au Mali. Un document de 52 pages très riche en informations, surtout en recommandations pertinentes sur le processus refondation en cours, à même d’inspirer les meilleures décisions.

Ainsi la Modele – Mali a constaté que les acteurs étatiques, les partis politiques engagés pour le Oui de même que les partisans du Non ont commis de multiples violations de la loi électorale pendant les campagnes. Or, déplore-t-elle «la Modèle n’a enregistré aucune sanction, encore moins une mise en garde » de l’Autorité indépendante de gestion des élections (Aige), seule habilitée pour ce faire».

Autres constats quant au vote des forces de défense et de sécurité : la Modele a observé l’absence de listes électorales devant les bureaux de vote. Mais aussi «des listes électorales spéciales ont été remplies manuellement dans les Bv sur présentation des pièces d’identité autorisées. De même, les listes d’émargement ont été remplies manuellement».

Concernant la tenue du scrutin référendaire à Kidal, la Modele Mali reste constante ; il n’y a pas eu de vote dans la région de Kidal ni des Forces de Défense et de Sécurité (Fds) ni des populations, une œuvre humaine étant perfectible.

Ce rapport conclut par des recommandations si pertinentes que leur prise en compte pourrait notablement contribuer à améliorer le processus électoral.

Ainsi, dans le souci d’assurer une transparence du processus, elle recommande de : procéder à l’audit du fichier électoral après une révision plus participative et plus inclusive des listes électorales ; déterminer les circonscriptions électorales après une large information des populations sur les effets du découpage électoral ; procéder à la publication du budget des élections ; créer des listes électorales spécifiques pour les électeurs autorisés à voter par anticipation ; permettre la présence des observateurs électoraux aux séances de centralisation des résultats de scrutin ; et de publier les résultats bureau de vote par bureau de vote avant le début du contentieux.

Pour une meilleure inclusivité du processus, la Modele-Mali appelle à «tenir compte des meilleures situations de disponibilité des différentes couches socio-professionnelles dans l’organisation et le déroulement de la révision des listes électorales» ; «étendre les campagnes d’information, de sensibilisation et de formation aux personnes vivant avec un handicap par les moyens adaptés à leurs handicaps» ; et «étendre la liste des mandants de procuration à tous les électeurs pouvant faire la preuve de leur incapacité à voter dans leur bureau de vote le jour d’un scrutin».

Modele-Mali invite les partenaires bilatéraux et multilatéraux à «poursuivre l’accompagnement du Mali pour un retour à l’ordre constitutionnel dans les délais prévus». Elle recommande au gouvernement de transition de créer les conditions permettant d’assurer une participation sereine des candidats et des électeurs aux processus électoraux.

La Modele-Mali est un dispositif d’observation électorale mis en place par la Synergie 22, un consortium de 43 organisations de la société civile malienne. Son expertise est sollicitée au-delà de nos frontières.

Par Chiaka Doumbia

