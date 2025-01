Il est important de fixer le miroir et de se regarder en face sans honte pour se dire quatre vérités qui ressemblent à des défis insurmontables. Il s’agit de se regarder dans les yeux et de se dire pourquoi et comment le tout sécuritaire est vitale et quasiment irrémédiable au Mali pour mettre fin à l’invasion étrangère et barbare. Les moyens mobilisés et les équipements acquis vont dans ce sens. Et plus que jamais la détermination des Fama est sans conteste avec la création de la force conjointe de la Confédération AES pour renforcer la stabilité et la résilience des populations face aux défis internes et externes. À cet effet, la souveraineté nationale est à consolider par des réformes courageuses. Au plan diplomatique, le Mali doit rayonner en 2025 sur la scène internationale en renforçant sa position régionale et industrielle, notamment à travers des gisements et son appartenance à la Confédération des États du Sahel, en compagnie du Burkina Faso et du Niger. Grâce à cette entité, le Mali devra mettre l’accent sur les mécanismes d’intégration économique et de coopération sécuritaire pour répondre aux défis communs. Parmi eux, la neutralisation des chefs terroristes et de leurs éléments radicaux sur toute l’étendue du territoire et dans l’espace du Liptako-Gourma commun aux trois États. Dans cette perspectives, la tenue des élections générales marquera une étape décisive dans la libération des localités où seront organisées les scrutins successifs, marquant un tournant décisif dans la fin de fin de la transition et la réhabilitation du processus démocratique. Le gouvernement de transition a arrêté une enveloppe globale de plus de 2600 milliards de francs CFA, dont 80 milliards pour la tenue du scrutin présidentiel à venir. Au plan économique, le tissu industriel est consolider pour améliorer les conditions d’existence et faciliter l’accès aux emplois civils et militaires des jeunes maliens. Il est à garder présent à l’esprit les initiatives majeures devant garantir la souveraineté économique et aider à la relance économique par l’atteinte de taux de croissance estimables. Avec la prise de participation de l’État dans le capital social de la Banque nationale de développement agricole (BNDA) et dans le groupe de télécommunications Moov Malitel, l’espoir est permis, notamment grâce au nouveau code minier, la nouvelle carte minière er les contrats miniers dénoncés ou mis aux normes fiscales ou sous contrôle. D’autres secteurs clés comme l’industrie militaire sont attendus et une enveloppe de 346 milliards de francs CFA est disponible pour soutenir le secteur privé en épongeant la dette intérieure. Avec l’hydrogène et le lithium le Mali a plus que son or et son pétrole pour se développer dans de brefs délais, avec des recettes annuelles estimées à 1022 milliards de francs CFA, et cumul additionnel de 585 milliards de francs CFA. En attendant la réalisation des dix méga projets visant à promouvoir le développement économique, social et environnemental du pays en energie Renouvelable, sécurité, éducation, santé, agriculture, économie, développement des infrastructures de transport en soutien à l’environnement et au logement social et dans la gouvernance. Sur le plan culturel, l’année 2025 est décrétée « Année de la culture » par le Général Assimi Goïta. Au nom de DIGNITÉ NATIONALE FARAFINA DAMBÉ. Selon le Président Assimi Goïta Général d’Armée chef de l’État, lord de son discours à la nation dans lequel il a appelé à l’UNION SACRÉE pour réussir les réformes engagées et construire un Mali nouveau.

La Rédaction

