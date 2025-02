Cher grand-père, cette présente lettre à ma 285ème que je t’ai adressée. Des conseils, des propositions et des alertes. Depuis que le problème était minimum et n’avait pas atteint certains degrés. Depuis que le cancer était cernable, j’ai écrit afin que le stop. Oui mais nos propres comportements et nos solutions à la va vite sans regard profond sur le mal.

Oui grand-père, notre mal fut de voir en le cancer un mal dont la chirurgie consisterait à cibler la partie cancéreuse, la couper et la détruire. Hélas ! Tout en oubliant en nous, les comportements qui ont favorisé ce cancer. Nos comportements qu’ils l’aggravaient et le nourrissaient. Oui notre regard s’est limité à voir la partie cancéreuse, la haïr et chercher à la faire disparaitre.

Mais jamais, au grand jamais, nous n’avons porté le regard sur notre faute. Oui notre propre. Notre apport. Qu’avons-nous fait ou omis de faire pour qu’apparaissent ce cancer. D’aucuns ont dit que c’est un mauvais sort, jeté par des puissances étrangères. D’aucuns, jettent le sort sur Dieu. D’autres, voient juste le mal et qu’en mal. Et il faut le supprimer.

Jamais au grand jamais, nous n’avons l’absence de développement et d’avenir dans la zone cancéreuse. Jamais au grand jamais, nous n’avons amené notre absentéisme à la barre des accusations. Jamais au grand jamais, on a laissé comparaitre, notre mauvaise gestion, absence de suivi, corruptions des uns et l’impunité de nous tous. Notre silence et inertie.

Oui grand-père, avec nous, voler l’Etat n’indigne personne. Sauf si tu manges tout seul. Sinon, tu sors du néant et fait de l’humanisme à coût de milliards, on te crie après : “Digne, brave et patriote”. Combien d’infrastructures hospitalières, écolières, universitaires et routières se sont envolées et s’envolent toujours sous les applaudissements et vivats du peuple ?

Jamais, nous n’avons fait de mea-culpa au tribunal de notre conscience. Et malheureusement, des positions ont été prises et se sont radicalisées à l’extrême. Chacun a pris des armes pour mourir et tuer pour la cause en laquelle il croit. Et la terreur s’installa dans un carnage de tous les côtés qui ne dit pas son nom. La lutte et la contre lutte, se font à l’extrême.

La solution des uns est devenue le problème des autres. “Diviser le Mali”, “ne pas diviser le Mali”. “Appliquer la charia”, “ne jamais appliquer la charia”. Vive la démocratie !”, “la Transition à vie”. “Vive la Russie”, “non à la France”. A des degrés différents, une haine indéfinissable s’est instaurée entre Maliens dans : “Ta solution est mon problème” ! Sans issue !

A mardi prochain ! Inch Allah !

Lettre de Koureichy

