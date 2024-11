L’art de s’abandonner à Allah consiste à vivre avec la ferme conviction que peu importe le résultat, bon ou mauvais ; peu importe ce qui nous arrive, bon ou mauvais, c’est toujours dans notre intérêt car le Tout Miséricordieux sait toujours ce qui est le mieux pour nous. En fait, ayez la ferme conviction que le bénéfice et le mal, le don et la prévention sont tous entre les mains du Très Miséricordieux Seul et de personne d’autre.

Nous devons toujours nous efforcer de faire de notre mieux et consacrer notre temps et nos efforts du mieux que nous pouvons pour réaliser ce pour quoi nous comptons sur l’Omniscient, mais nous devons également accepter patiemment le résultat final sans condition, car ce résultat est sûrement entre les mains de l’Omnipotent.

En effet, l’Omniprésent a un contrôle total sur tous les événements. Par conséquent, nous devons nous soumettre à cette pratique du Tawakkul (l’art de s’abandonner ou s’en remettre au Créateur) et l’appliquer à notre vie. Avec cela, nous passons de l’état d’esprit selon lequel la vie nous arrive à l’état d’esprit selon lequel la vie arrive pour nous.

Sachons toujours qu’”ils (les descendants d’Adam) planifient, mais Allah aussi planifie. Et Allah est le meilleur des planificateurs” (S8 V30) et le Plus Grand Stratège ; et rappelons-nous également qu’”Allah Seul nous suffit et qu’Il est le Meilleur pour régler les affaires pour nous” (S3 V173). Quel Excellent Protecteur ! Il n’y a de force ni de puissance qu’en Lui.

Que le Très Généreux nous bénisse et répande Sa grâce sur nos familles.

Cheick Boucadry Traoré

Commentaires via Facebook :