Ambassade du Mali à Berlin : Mission accomplie, Excellence !

Tout est bien qui finit bien. Tradition diplomatique oblige : la mission confiée par le Président de la République à Mme Seck Oumou Sall, lors du conseil des ministres du 31 mai 2018, comme Ambassadeur plénipotentiaire de la République du Mali auprès de la République d’Allemagne, est arrivée à terme la semaine dernière.

Malgré un contexte difficile marqué par la pandémie du Covid 19, les crises sécuritaire, politique et institutionnelle au Mali et la guerre en Ukraine, elle a travaillé d’arrache-pied au raffermissement de la coopération entre le Mali et les différents pays relevant de sa juridiction, à savoir la République Fédérale d’Allemagne, l’Autriche, le Danemark, la Finlande, l’Islande, le Norvège, la Pologne, la République Tchèque, le Suède, la Lituanie, l’Estonie, la Lettonie.

Mme l’Ambassadeur s’est résolument engagée à rassembler ses compatriotes. Ainsi selon de nombreux témoignages de Maliens établis dans sa juridiction, la Chancellerie a rarement été dirigée par un diplomate qui a été aussi près de ses concitoyens. Ce qui n’est guère pour surprendre ceux qui connaissent cette amazone de la paix, de la cohésion sociale et du développement. Son engagement et son dévouement pour l’intérêt de sa mère patrie et le bonheur de ses concitoyens font tout simplement d’elle une référence !

CD

