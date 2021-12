L’ancien parti présidentiel a désormais un candidat à la présidentielle prochaine bien que les autorités de la transition peinent à publier un calendrier électoral. Lors des assises du 3ème Comité Central du RPM, tenues en début de semaine à Bamako, les cadres et les élus du parti ont, selon un participant, jeté, à l’unanimité, leur dévolu sur Dr Bokary TRETA pour défendre les couleurs du parti à l’élection présidentielle. « Il est désormais le porte-étendard du RPM. Le choix porté sur l’homme n’est pas fortuit, il est le fruit de sa constance et de sa fidélité au RPM. Homme simple, affable, discret, efficace, rassembleur, sociable, surtout un fin politicien, Dr Bokary Treta a su gagner la confiance des siens et sympathisants du parti du Tisserand. Il est chargé désormais de maintenir la cohésion et de continuer la structuration du RPM à l’intérieur du pays et à l’extérieur », a déclaré Mamadou Magassoumba, membre de la cellule de la communication.

Au moment où les pourparlers continuent au centre international de conférence de Bamako pour décider de la nouvelle date des élections, le RPM mène la pression pour que la date initiale de l’élection présidentielle et législative soit respectée. Pour le candidat désigné du RPM, « le collège électoral devrait être convoqué le mercredi 29 décembre par les autorités de la transition si elles veulent tenir les élections générales de 2022 à la date indiquée ». Pour l’instant, le choix du président du RPM pour défendre les couleurs du parti aux élections futures ne semblent pas souffrir d’aucune opposition au sein de la formation politique qui a toujours choisi l’ancien président Ibrahim Boubacar Keïta depuis sa création. Mais, est-ce son choix sera entériné par la tendance par l’éphémère ex-président de l’Assemblée nationale, Moussa Timbiné, qui ne cache pas ses ambitions présidentielles. En tout cas, l’idée du Dr Bokary Tréta d’être dans la même liste que l’ancien député RPM de la commune V au compte des élections législatives afin devenir, une fois élu, président de l’Assemblée nationale, a été ouvertement combattu par le camp Moussa Timbiné.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb .net

Commentaires via Facebook :