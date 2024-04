Le Conseil des Ministre du mercredi 17 mars 2024, présidé par le colonel Assimi Goïta, Président de la Transition, a pris un certain nombre de décisions importantes. Parmi celles-ci, l’on note la dissolution de l’association « Coordination des Organisations de l’Appel du 20 février 2023 pour sauver le Mali. » Le Ministre d’Etat, ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, dit le communiqué, informe le conseil des Ministres de la dissolution de l’association dénommée « Coordination des Organisations de l’Appel du 20 février 2023 pour sauver le Mali. »

Selon le communiqué du conseil des ministres, les partis politiques et les associations sont régis respectivement par la Loi n°05-047 du 18 août 2005 portant charte des partis politiques et par la Loi n°04-038 du 05 août 2004, modifiée, relative aux associations. Ces différents textes, explique le document, précisent leur vocation mais imposent également des limites qu’ils ne doivent pas franchir, notamment l’interdiction faite aux partis politiques de former des regroupements sous la forme d’association et aux associations d’adopter des agissements contraires aux principes de souveraineté nationale, de la démocratie, de l’intégrité du territoire national, de l’unité nationale et de la laïcité de l’Etat. La Coordination des Organisations de l’Appel du 20 février 2023 pour Sauver le Mali s’illustre en permanence, selon le gouvernement malien, par des agissements ostentatoires de nature à troubler l’ordre publique, à porter atteinte à la souveraineté de l’Etat et à l’unité nationale. Au regard de ce qui précède, précise le communiqué, l’association « Coordination des Organisations de l’Appel du 20 février 2023 pour sauver le Mali » est dissoute.

On assiste à une cascade de dissolution des associations au Mali. Le conseil des ministres du mercredi 13 mars 2024 a annoncé la dissolution de l’Association des Élèves et Étudiants du Mali (AEEM) à la demande du ministre d’État, ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation.

Une semaine avant, le mercredi 06 mars 2024, le ministre d’Etat, ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, Colonel Abdoulaye Maïga a informé le Conseil des Ministres de la dissolution de l’Association dénommé « Coordination des Mouvements, Associations et Sympathisants de l’Imam Mahmoud DICKO (CMAS)». Selon le gouvernement, le parrain de la CMAS s’adonne « clairement à des activités subversives susceptibles de troubler l’ordre public, notamment à travers ses récentes visites à l’extérieur et ses rencontres officielles avec des personnalités de puissances étrangères sur des questions d’intérêt national sans l’autorisation des autorités du Mali. Cette circonstance constitue un manquement aux dispositions statutaires de la CMAS et une atteinte aux intérêts supérieurs du pays ».

Par ailleurs, d’autres dissolutions ont précédé celle de la CMAS. Il s’agit de celles de l’Association Kaoural Renouveau International et de l’Observatoire pour les élections et la bonne gouvernance au Mali (OBSERVATOIRE).

Madiassa Kaba Diakité

