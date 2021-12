Ouverts lundi dernier, les travaux de la phase nationale des Assises nationales de la refondation se sont achevés, ce jeudi 30 décembre 2021.

La cérémonie a également enregistré la présence du Premier ministre Choguel Kokalla Maïga, des membres du gouvernement, du président des hautes personnalités Zeini Moulaye et de nombreuses autres personnalités dont l’ancien chef de l’État, Dioncounda Traoré.

Plus de 1600 délégués venus de diverses localités du pays ont été répartis en quatre thématiques au cours de ces journées d’échanges, à Zeini Moulaye indiqué. Le président du Panel des hautes à prononcé la volonté politique affirmée et assumée par les plus hautes autorités du pays pour l’organisation des assises.

Le porte-parole du rapporteur général a lu l’ensemble des résolutions adoptées en plénière. Parmi les recommandations les participants ont plaidé pour une prorogation de la Transition de six mois à cinq ans. D’autres recommandations sont liées à la réduction du nombre de partis politiques, à l’élaboration d’une nouvelle Constitution, ou encore à la création d’un organe unique de gestion des élections.

Les participants ont également plaidé pour la relecture de la Charte des partis politiques, avec une réaffirmation du statut de chef de dossier de l’opposition et la fin du nomadisme politique en cours de mandat. S’y ajoutent une réduction du nombre d’institutions de la république dans la constitution et la révision des compétences de la cour constitutionnelle en matière électorale, etc.

M. TOURÉ