2ème édition de la Tournée Régionale de l’UJRM : Les journalistes reporters découvrent les multiples facettes de Ségou

Dans le cadre de son plan d’action, Ségou, la cité des balazans, a accueilli la 2e édition de la tournée régionale de l’Union des Journalistes Reporters du Mali (UJRM). L’objectif principal de cette tournée est de comprendre les potentiels et les défis de la région.

Après une première étape réussie à Kayes, l’UJRM a porté son choix sur Ségou du 16 au 23 décembre pour explorer les opportunités et les obstacles auxquels la population de cette cité historique est confrontée. Au cours de ce périple, un atelier de renforcement des capacités a été organisé le dimanche 17 décembre dans la salle de conférence de l’Opération Riz. La cérémonie d’ouverture, présidée par le Maire de la Commune Urbaine de Ségou, Nouhoum Diarra, en présence du parrain de la tournée, Bandiougou Danté, également président de la Maison de la Presse, et du président de l’UJRM, Boubacar Kanouté, a marqué le début d’une série d’événements significatifs.

Le président de l’UJRM, Kanouté, a souligné que la tournée régionale met en lumière les forces, les faiblesses, les potentiels et les difficultés des régions du Mali. Il a insisté sur l’importance d’aller au plus près des populations, de comprendre leur quotidien et de rapporter ces réalités pour susciter des réponses appropriées des autorités politiques, tout en attirant l’attention des investisseurs et des touristes.

Le parrain de l’événement, Bandiougou Danté, a prodigué des conseils aux jeunes reporters, soulignant l’importance de mettre en avant les aspects positifs de la ville tout en abordant les aspects négatifs nécessaires à la prise de décision et à l’amélioration des conditions de vie de la population.

Quant au Maire Diarra, il a souligné le rôle crucial de l’information et de la sensibilisation dans notre société, insistant sur la nécessité de manier ce “couteau à double tranchant” avec prudence, en respectant les règles universelles qui assurent la protection des citoyens et de la société.

L’atelier animé par Salif Sanogo, le parrain d’honneur de l’UJRM, a abordé trois thématiques majeures : la guerre informationnelle, le journalisme sensible aux conflits et la présentation du flash. Concernant le journalisme sensible aux conflits, l’expert a souligné la difficulté et l’ingratitude du traitement de l’information en période de conflits, mettant en garde contre les risques de malentendus avec les autorités politiques et administratives. En ce qui concerne la guerre informationnelle, il a souligné son caractère constant, sans déclaration de guerre ni armistice, impliquant des armes particulières.

À noter la participation de plus de 35 membres de l’UJRM, venus de Bamako et des 9 régions du Mali, à l’exception de Tombouctou, à cet atelier de renforcement des capacités, témoignant de l’engagement et de l’importance de cet événement pour la profession journalistique dans notre pays.

Par Fatoumata Coulibaly.

