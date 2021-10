Hôpital Gabriel Touré : Un plateau technique haut gamme à l’unité de réanimation pédiatrique

Le plateau technique de l’unité de réanimation pédiatrique du Centre hospitalier et universitaire (CHU) Gabriel Touré a été renforcé avec de nouveaux lits de réanimation.

Le ministre de la Santé et du Développement social, Diéminatou Sangaré, a effectué une visite à l’unité réanimation pédiatrique et au service de réanimation générale du Centre hospitalier et universitaire (CHU) Gabriel Touré. L’objectif de cette visite était de s’enquérir des conditions de travail dans ces deux unités.

La visite du ministre de la Santé et du Développement social a débuté par la nouvelle unité de réanimation pédiatrique de l’hôpital Gabriel Touré dont le plateau technique a été renforcé avec de nouveaux lits de réanimation. Ensuite elle s’est rendue au centre de réanimation générale en cours de rénovation avec une capacité de 10 lits ultramodernes.

Selon le directeur général de CHU Gabriel Touré, Dr Abdoulaye Sanogo, l’équipe de cet hôpital a travaillé pour changer l’image qui « existait et on est en train de voir ce fruit petit à petit. On a des besoins pour améliorer ce que les services font au quotidien. Il s’agit des équipements, de l’amélioration du cadre de travail et du développement des compétences notamment les formations. Nous comptons sur l’appui du ministère de la Santé et du Développement social pour faire quelques acquisitions en termes d’équipement. Notre centre de réanimation sera doté des équipements de dernière génération à la fin des travaux de rénovation ».

Le ministre de Santé et du Développement Social s’est réjoui du fonctionnement de l’unité de réanimation pédiatrique. « Ce centre pédiatrique permet de prendre en charge des bébés en soins intensifs, et les aidera dans leur détresse. Beaucoup de choses ont été faites et je suis contente de cette avancée qui est l’ouverture du centre de réanimation de la pédiatrie », a-t-elle déclaré. Malgré cette avancée au CHU Gabriel Touré, souligne le ministre Sangaré, il y a encore certains besoins comme la formation des infirmières et des infirmiers, la prise en charge des enfants qui viennent en situation de détresse.

Concernant le centre de réanimation générale en cours de rénovation, le ministre de la Santé et du Développement social a donné des instructions pour qu’il ouvre le plus rapidement possible. « Les Maliennes et les Maliens n’ont plus besoin de prendre les avions pour recevoir des soins de réanimation à l’extérieur », a-t-elle ajouté.

Renforcement des capacités de nos structures de santé :

Le CHU du point G doté des équipements roulants

Après l’acquisition de 10 générateurs de dialyse, le Centre hospitalier universitaire du Point G vient d’être doté de deux (2) cars, de 32 places chacun, de cinq (5), ambulances et de deux (2) véhicules de liaison. Ces matériels roulants sont issus de la politique gouvernementale tendant à renforcer les capacités de nos structures de santé.

Les clés de ces véhicules ont été remises ce mercredi 29 septembre 2021 à son Directeur Général par Mme la ministre de la Santé et du développement social, par le e ministre de la Santé et du Développement, Mme Diéminatou Sangaré.

La remise de ces véhicules entre dans le cadre du programme de renforcement du plateau technique des structures de santé de notre pays initié par le département de la Santé et du Développement social. Il s’agit de 7 ambulances pour la référence évacuation sanitaire et de 2 minibus, qui séviront de véhicules de liaison pour le transport du personnel.

Le directeur général du CHU du Point G, Pr Ilo Bella Diall, a remercié le ministre de la Santé et du Développement social, Mme Diéminatou Sangaré pour sa diligence dans l’accompagnement de ce projet. « Il y a un besoin pressant de renforcement de nos structures que les autorités à travers le ministre de la Santé et du Développement ont compris à temps. Elles ont décidé d’accompagner les structures hospitalières. C’est l’aboutissement de tout ça avec la dotation en ambulance et en véhicule de liaison pour le transport du personnel. Nous invitons tout un chacun à comprendre que des efforts ont été faits pour mettre à notre disposition ces équipements et que nous n’avons pas droit à l’erreur », a-t-il ajouté.

Selon le ministre de la Santé et du Développement social, Mme Diéminatou Sangaré, la remise de ces équipements roulants traduit la volonté du président de la Transition et du Premier ministre à soutenir la mise en œuvre de la réforme de notre système de santé. « Le CHU du Point est une étape dans le processus d’amélioration des plateaux techniques de nos structures de santé. Ces équipements viennent à point nommé parce qu’il y a un déficit d’ambulance dans toutes les localités du Mali. Les véhicules de liaison, tout le monde en demande aussi. Les plus hautes autorités de la Transition œuvrent à l’amélioration de la santé des populations à travers le renforcement du plateau technique de nos structures de santé. J’invite les responsables du CHU du Point G à faire un bon usage de ces véhicules », affirme-t-elle.

