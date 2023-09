Suite à sa sollicitation d’évacuation sanitaire sur le Maroc : La réponse favorable de SM le Roi Mohammed VI à notre confrère Sékou Tamboura

Ça y est ! Sékou Tamboura, directeur de publication du journal Info Soir, est, depuis lundi 18 septembre, au Maroc où il est pris en charge à l’Hôpital militaire d’instruction de Rabat. Ce séjour sanitaire a été rendu possible grâce à la magnanimité de SM le Roi Mohammed VI, Que Dieu l’Assiste, qui a donné une suite favorable à la demande officielle à lui adressée par notre confrère et qui avait fait l’objet de parution, sous forme de lettre ouverte, dans votre hebdo préféré et à L’Aube.

C’est à bord du Boeing 737-800 de Royal Air Maroc (vol AT 522) que notre confrère d’Info Soir, Sékou Tamboura, a quitté Bamako dans la nuit de dimanche 17 à lundi 18 septembre pour Casablanca. De là, il a rallié Rabat, la capitale, par les soins des services de la logistique du Palais royal.

Après une journée de repos, l’hôte de marque de l’Hôpital militaire a entamé son traitement mardi dernier. De sources provenant de Rabat, tout se passe bien pour le moment et le processus de prise en charge médicale suit son cours normal.

A titre de rappel, dans une lettre ouverte adressée à Sa Majesté Mohammed VI, Roi du Maroc, Que Dieu l’Assiste (lettre parue chez votre serviteur Aujourd’hui-Mali n°374 du vendredi 18 août 2023), Tamboura remerciait son bienfaiteur qui lui avait permis il y a treize ans de se remettre sur ses deux pieds suite à son grave accident de la circulation survenu le 12 août 2010.

Aussi, sollicitait-t-il auprès du propriétaire du Palais royal un second acte de cœur pour un séjour sanitaire au Royaume chérifien !

La sollicitation du doyen Tamboura est axée essentiellement sur trois éléments : le contrôle du membre affecté par l’accident de 2010 ; un diagnostic plus approfondi d’une hernie discale sévère décelée qui le cloue constamment au lit et un bilan de santé global avec des analyses et des imageries grâce au plateau technique très relevé avec des outils de dernière génération de l’Hôpital militaire d’instruction de Rabat.

Un mois, jour pour jour, la réponse positive du Roi, Que Dieu l’Assiste, se concrétise par la présence de notre confrère en territoire marocain pour ses soins.

Est-il nécessaire de noter le rôle joué par SEM Driss Isbayene, Ambassadeur de Sa Majesté le Roi au Mali, dans l’acheminement et l’aboutissement de ce dossier. Au-delà, l’Ambassadeur Isbayene contribue fortement au raffermissement des relations entre la République du Mali et le Royaume du Maroc dans tous les domaines de coopération.

El Hadj A.B. HAIDARA

