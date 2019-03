Le Centre National d’Appareillage Orthopédique (CNAOM) a tenu jeudi dernier dans ses locaux, sa 16ème session ordinaire du conseil d’orientation au titre l’année 2019.

La conférence a été présidée par M. Salifou Maiga le secrétaire général, représentant du Ministre de la Solidarité et l’Action Humanitaire en présence de M. Amadou Diallo, Directeur Général du Centre National d’Appareillage Orthopédique (CNAOM) et plusieurs administrateurs.

La rencontre a permis aux administrateurs du Centre National d’Appareillage Orthopédique d’examiner le bilan de l’année 2018 et la programmation des activités de l’année 2019.

Dans son discours d’ouverture des travaux, Mr Salifou Maiga a indiqué que le Centre National d’Appareillage Orthopédique (CNAOM) est une référence nationale dans le domaine de la réadaptation fonctionnelle qui constitue un maillon essentiel dans le dispositif de renforcement de la solidarité et de la lutte contre l’exclusion et pour un mieux être des personnes en situation de handicap.

« La réadaptation fonctionnelle consiste à supprimer ou à limiter autant que possible les obstacles qui entravent les activités et la participation des personnes en situation de handicap, afin qu’elles acquièrent et conservent le plus haut niveau d’autonomie possible et puissent réaliser leur potentiel sur le plan physique, moral, social et professionnel », a-t-il, ajouté.

Aussi, le représentant du ministre de l’Action social a rappelé certaines activités réalisées par le centre au cours de l’année 2018. Il s’agit entre autres, de la consultation de 12.358 personnes, 18677 séances de rééducations réalisées, 793 appareils orthopédiques produits.

A ceux-ci s’ajoutent la réalisation des mesures d’amélioration de l’efficience avec un plan d’actions et une validation du projet de l’étude sur la paralysie obstétricale du plexus brachial (POPB) au CNAOM de 2014 à 2016.

« La moyenne du taux des activités techniques est de 96,72% et varie entre 137,31% pour les consultations et 74,70% pour les séances de rééducation et un taux d’exécution budgétaire de 81,22% », se réjouit-il.

Il ajoutera ensuite que, grâce aux multiples efforts du centre et le CICR pour la mise en œuvre du programme de réadaptation physique (PRP), d’autres activités ont été enregistrées. Il s’agit notamment de la construction du Centre Régional d’Appareillage Orthopédique et de Rééducation Fonctionnelle de Mopti, de la formation durant 3 ans de deux boursiers et 4 nouveaux en cours en Appareillage Orthopédique à l’école nationale des Auxiliaires Médicaux(ENAM) de Lomé.

A ceux-ci s’ajoutent la prise en charge de 8306 personnes victimes du conflit au Nord avec 319 prothèses et 467 orthèses et des sciences de réduction au CNAOM et dans les Centres Régionaux d’Appareillage Orthopédique et de Réduction Fonctionnelle (CRAORF) de Tombouctou et de Gao.

Le secrétaire général du ministère de Solidarité et de l’Action Humanitaire a enfin invité les administrateurs à examiner avec minutie le projet de programme d’activités et de budget 2019 soumis à leur approbation et arrêté à la somme de 526 520 319 FCFA, contre une dotation révisée en 2018 de 565.394.730 FCFA soit une diminution de 6,87 %.

Abdoul Karim sanogo

