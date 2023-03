1ère édition de « Farafina Fanga » : Une initiative pour développer les potentialités de l’Afrique

Dans le cadre du développement des potentialités et des produits de l’Afrique à travers différents domaines y compris l’entreprenariat, le groupe « Farafina Fanga » a organisé une conférence de presse, le 10 mars 2023 à l’hôtel de l’Amitié.

La rencontre, présidée par la coordinatrice dudit groupe, Rokia Boauré, avait pour objectif de lancer la première édition des activités, qui étaient initialement prévues du 17 au 18 mars 2023, mais reportées à une date ultérieure, selon les organisateurs de l’évènement.

Expliquant les raisons du report, Mme Bouaré dira qu’il sera inadmissible d’organiser ce genre d’évènement sans associer des personnes ressources ou des personnes, qui sont déjà dans cette lutte bien avant eux. « Nous sommes à la recherche d’autres contributeurs pour fixer une nouvelle date pour tenir les activités » a-t-elle précisé.

A leurs dires, la présence de ces contributeurs ou des personnalités sera d’une grande importance, car, elles apporteront leurs expertises, leurs visions et leurs expériences. Leurs interventions permettront d’échanger sur les enjeux économiques et sociétaux du continent et de découvrir les opportunités de développement pour les jeunes entrepreneurs et les professionnels présents. La participation de ces personnalités donnera une dimension internationale et renforce son impact sur le rayonnement de l’Afrique.

Parlant de la signification du nom “Farafina Fanga”, dans le document mis à la disposition des hommes de média, il a été précisé que farafina signifie “Afrique en langue bambara, qui est la langue la plus parlée au Mali, et ‘Fanga’ veut dire “puissance” ou “force’’. Et de poursuivre que « Farafina Fanga » s’engage à valoriser les produits africains et à mettre en avant les diverses figures de l’Afrique et de la diaspora africaine. « La jeunesse est également impliquée dans l’événement, avec un partenariat avec 10 lycées et universités, ainsi qu’un concours pour les porteurs de projet, qui donnera lieu à un pitch (synthèse d’un récit) face à un jury, pour sélectionner le projet le plus prometteur »

Cet événement incontournable pour tous ceux qui s’intéressent à la promotion de l’Afrique et de sa culture, précise le document, vise à mettre en lumière le potentiel économique et culturel de l’Afrique.

Selon les organisateurs, le groupe « Farafina Fanga » rassemblera des d’éminentes personnalités publiques d’Afrique et de la diaspora, qui prendront la parole, pour échanger et partager leur vision du potentiel économique et culturel du continent, parmi lesquelles Mossadeck Bally, fondateur de la chaîne hôtelière Azalaï, Fatoumata M’Barka, promotrice de l’entreprise FH Africa Global, P. Hawa Traoré, CEO de Teliman, Aissata Diakité, CEO & PDG Zaban Holding ou encore Sandy Abena, afrocurieuse et fondatrice d’Abenafrica.

Lamine BAGAYOGO

Commentaires via Facebook :