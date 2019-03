L’hôtel de l’Amitié a abrité du 22 au 23 mars 2019 la 3eme Edition du Forum Economique des Jeunes Entrepreneurs du Mali (FEJE). Avec comme thème la place du numérique dans le développement de l’agrobusiness. Cette 3ème édition était parrainée par le ministre de l’économie numérique et de la communication Arouna Modibo Touré.

L’Organisation des jeunes patrons du Mali (Ojep), avec à sa tête Cheick Oumar Soumano, était à pied d’œuvre pour la tenue de la 3ème édition du forum économique des jeunes entrepreneurs du Mali. Il a fait savoir que cette troisième édition vise d’abord à capitaliser les acquis de deux premières éditions, ensuite et surtout a démontrer que le numérique est un véritable vecteur de croissance et de valeur ajoutée pour les entreprises qui évoluent dans l’agrobusiness.

Selon lui, c’est pourquoi ils ont choisi le thème « la place du numérique dans le développement de l’agrobusiness » selon lui ce choix n’est pas fortuit et se justifie par le fait que ces deux secteurs sont des moteurs de développement de notre pays. Il a souligné que tout est en train de se digitaliser et en plus l’économie du Mali repose aussi à 80% sur l’agriculture. Il s’est dit très heureux de l’engouement créé autour de cette initiative. Avant de dévoiler que le nombre de participants ne cesse d’accroître depuis la première édition.Ils sont venus très nombreux pour prendre part à cette 3ème édition du forum économique des jeunes entrepreneurs du Mali.

Ils, ce sont les autorités maliennes, les jeunes opérateurs économiques, des banquiers, des fiscalistes, des panelistes. À ceux-ci, il faut ajouter des étudiants maliens. Cette 3eme édition du Feje a été marquée par des conférences débats, des ateliers, des visites des stands, et la remise de prix à des jeunes entrepreneurs qui se sont distingués dans leur secteur d’activité Arouna M .Touré, après ses mots de bienvenue et de remerciements, le ministre de l’économie numérique et de la communication s’est exprimé en remerciant l’organisation des jeunes patrons du Mali (Ojep) d’avoir porté leur confiance en sa modeste personne et pour assurer le parrainage de cet évènement si important qui est à sa 3eme édition et dont le thème est porté sur le rôle de l’économie numérique dans le développement de l’agrobusiness au Mali.

Il s’est réjoui du choix du thème qui selon lui est d’actualité. Il faut rappeler que cette 3eme édition s’est clôturée par un diner Gala au cours duquel des attestations ont été remises à certaines entreprises qui se sont distinguées dans le développement de l’innovation et du digital.

Fatoumata Y Diawara, stagiaire

