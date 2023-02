Administration du territoire : Le pays va désormais compter 1 district, 19 régions, 156 cercles, 466 arrondissements, 819 communes et 12.712 villages.

Selon une note issue des travaux du groupe d’experts chargé du découpage administratif du Mali, le découpage existant a été conçu dans un but d’encadrement politique, administratif et fiscal des populations maliennes par les Pouvoirs Publics. L’objectif majeur était d’assurer le développement et la démocratisation du pays à la base, en associant les populations à la gestion de leurs propres affaires à travers des comités et des conseils de développement.

Le découpage administratif actuel comporte deux volets, à savoir un volet déconcentré et un volet décentralisé. Au plan déconcentré, le pays comprend 08 Régions, 49 Cercles et un District, dirigés par des représentants de l’Etat (Gouverneurs de région et du District, Préfets de Cercle et les Sous-Préfets). Au plan décentralisé, le Mali compte 761 collectivités territoriales dont : 08 Régions, 49 Cercles et 703 communes et le District de Bamako.

L’Etat n’a pas de structure formelle de représentation au niveau communal mais dispose toutefois de Sous-préfets qui le représentent à ce niveau.

Le groupe de travail propose selon la note, la suppression des Régions existantes pour permettre la création de nouvelles Régions administratives, propositions induisant Ipso facto la proposition de création de nouveaux cercles procédant du démantèlement des cercles existants.

Cette réorganisation a été adoptée par le Conseil National de Transition (CNT) lors de sa séance plénière du lundi 20 février 2023 dans le cadre de la session extraordinaire de février 2023. Au total, six projets de loi défendus par le ministre en charge de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, le colonel Abdoulaye Maïga, ont été adoptés à cette occasion.

Ainsi, la Commission de l’administration territoriale et de la décentralisation, du culte et de la réconciliation nationale du CNT propose la création d’un District et de 19 Régions administratives qui prennent les dénominations ci-après :

KAYES

1) Région de Nioro :

Cercle de Nioro Cercle de Diéma Cercle de Sandaré Cercle de Troungoumbé

2) Région de Kayes :

Cercle de Kayes Cercle de Bafoulabé Cercle de Yélimané Cercle de Kénièba Cercle de Diadioumbéra

Région de Kita :

Cercle de Kita Cercle de Toukoto Cercle de Séféto Cercle de Sagabari

KOULIKORO

1) Région de Koulikoro :

Cercle de Koulikoro Cercle de Banamba Cercle de Kolokani Cercle de Kangaba

2) Région de Fana :

Cercle de Fana Cercle de Massigui

SIKASSO

1) Région de Sikasso

Cercle de Sikasso Cercle de Kignan Cercle de Kadiolo Cercle de Niéna

2) Région de Bougouni

Cercle de Bougouni Cercle de Yanfolila Cercle de Kolondiéba Cercle de Koumantou Cercle de Ouéléssebougou

3) Région de Koutiala

Cercle de Koutiala Cercle de Yorosso Cercle de Bla (à éclater) entre Koutiala-San SEGOU

1) Région de Ségou :

Cercle de Ségou Cercle de Baraouéli Cercle de Macina Cercle de Niono

Région de San :

Cercle de San Cercle de Tominian Cercle de Sarro MOPTI

1) Région de Mopti :

Cercle de Mopti Cercle de Djenné Cercle de Konna Cercle de Ténenkou Cercle de Douentza Cercle de Hombori

2) Région de Bandiagara :

Cercle de Bandiagara Cercle de Koro Cercle de Bankass

TOMBOUCTOU

1) Région de Niafunké :

Cercle de Niafunké Cercle de Youwarou Cercle de Saraféré Cercle de Léré

2) Région de Tombouctou :

Cercle de Tombouctou Cercle de Diré Cercle de Goundam Cercle de Tonka Cercle de Araouane

3) Région de Gourma :

Cercle de Gourma Rharous Cercle de Gossi Cercle de Bamabra-Maoudé

GAO

1) Région de Gao :

Cercle de Gao Cercle de Bourem Cercle d’Ansongo

2) Région de Ménaka :

Cercle de Ménaka Cercle de Talatai Cercle d’Andéranboukane

KIDAL

1) Région de Kidal :

Cercle de Kidal Cercle d’Abeibara Cercle de TIN Essako Cercle de Tessalit

DISTRICT DE BAMAKO

Arrondissement Arrondissement Arrondissement Arrondissement Arrondissement Arrondissement Arrondissement de Kati Arrondissement de Kalaban-Coro Arrondissement de Moribabougou .Arrondissement de Sangarebougou

