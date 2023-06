De son retour de Nouakchott (Mauritanie) après avoir participé à une conférence Internationale sur la paix, l’Imam Mahmoud Dicko s’est vu retiré son passeport diplomatique par les Autorités de la Transition à l’Aéroport Président Modibo Keïta-Senou, le jeudi 22 juin dernier. A cet effet, la Coordination des Mouvements, Associations et Sympathisants de l’Imam Mahmoud Dicko (CMAS) a émis un communiqué dans lequel elle exprime d’assister pour la énième fois à l’agression de leur parrain, Cheick Imam Dicko par les autorités de transition. Quant au concerné précisément l’Imam Dicko, il a appelé au calme face à la situation lors du rassemblement de soutien dans sa mosquée, vendredi.

Comme une trainée de poudre, la nouvelle s’est répandue sur la toile et a fait un sujet de débat au pays. Il s’agit du retrait du passeport diplomatique de l’Imam Mahmoud Dicko le jeudi 22 juin 2023 lors de son retour d’un voyage à l’Aéroport du Mali par la police de l’air sur demande de la Direction du Protocole de la République. En effet, selon les témoignages de ses soutiens, l’Imam Dicko avait ce passeport diplomatique en sa qualité de Président d’honneur de Haut Conseil Islamique du Mali (HCIM). Le fait de lui retirer de cette manière, constitue à leurs yeux pour de l’humiliation.

Face à cette situation, ses adeptes, particulièrement la CMAS n’est pas restée sans réaction. Par un communiqué rendu public, elle a fait part de son mécontentement. Pour cela, elle souligne d’assister pour la énième fois à l’agression de son parrain, Cheick Imam Mahmoud Dicko par les autorités de transition, de son retour de Nouakchott où celui-ci a participé à une conférence Internationale sur la paix.

« En attendant les résolutions de la réunion extraordinaire du BEN de la CMAS, nous demandons à nos militants et sympathisants de se mobiliser et de se tenir prêts pour le mot d’ordre. D’ici là, la CMAS informe l’opinion nationale et internationale que les militaires au pouvoir sont les seuls responsables de tout ce qui va en résulter » a lancé comme message la CMAS.

L’Imam Dicko appelle à l’apaisement !

Pour apporter son soutien à son parrain pour cette situation qu’elle confond à une ’’agression’’ commise par la Transition, la CMAS a tenu un rassemblement de soutien le vendredi 23 Juin, soit le lendemain des faits à la mosquée de l’Imam à Badalabougou. Qui a réuni plusieurs fidèles musulmans, parmi ceux-ci, des leaders politiques opposants à la Transition.

Pour l’occasion, l’Imam Dicko a réagi. Une réaction sage que beaucoup n’y s’attendaient surement pas, vu son opposition à la Transition. Surtout qu’il avait fait des dénonciations quelques jours auparavant, lors du meeting de ‘’Non’’ au référendum du 18 juin, à l’encontre des Autorités de Transition d’appliquer l’ancien système qu’ils ont combattu et qui a conduit la chute de l’ancien régime. A savoir entre autres, la corruption à ciel ouvert, la confiscation de la liberté du peuple malien et l’inégalité devant la justice.

Vendredi, à la surprise générale de tous, il a appelé à la retenue et a pris l’exemple sur le Prophète Mohamed (Paix et Salut sur lui) qui a subi beaucoup de péripéties sur la terre, que lui n’est rien à côté de la souffrance du Prophète, de ses compagnons et sa famille. « Je rends gloire à Allah » a-t-il dit et d’ajouter que c’est entre nous, on est tous des frères et sœurs dans le même pays.

« Je Conseille à tout le monde de savoir raison garder… Je crois qu’il n’y a pas d’animosité, il faut que les gens gardent le calme, c’est entre nous »a-t-il passé comme message avant de renchérir, à la question du journaliste, de ne pas demander le motif du retrait du passeport : « Je n’ai pas demandé la raison, je n’ai pas posé même un mot pour savoir pourquoi. C’est l’Autorité, c’est elle qui sait pourquoi…. ».

Par Mariam Sissoko

