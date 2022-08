La SOMAGEP est la société qui s’occupe de la gestion de l’eau potable au Mali. A l’heure actuelle, elle n’a pas bonne presse à cause non seulement des coupures d’eau mais aussi du comportement peu professionnel de certains de ses agents de zone.

La SOMAGEP et l’EDM SA constituent le grand paradoxe malien. Voilà deux sociétés au bord de la faillite quoique la demande de sa clientèle puisse dépasser ce que chacune de ces deux sociétés peuvent offrir. Certains n’hésiteront pas à parler de mauvaise gestion. Les deux sociétés ont en commun cette réalité qui se manifeste aussi dans le comportement des agents de ces deux structures. On parle de comportement irrespectueux envers les clients. Dans certaines sociétés, on dit clairement que le client est roi. C’est tout le contraire à la SOMAGEP et à l’EDM SA.

Deux cas que nous allons relater dans cet article soutiennent parfaitement cette affirmation. Selon le témoignage d’un client de la SOMAGEP, l’agent X, chargé du relevé des compteurs, de distribution des factures et de l’exécution des ordres de coupures, est venu exécuter un ordre de coupure chez lui dans le quartier Missabougou. D’entrée de jeu, il dit que cet agent dont nous tairons volontiers le nom, « n’a aucun respect pour la clientèle ». « Il refuse de vous écouter et/ou vous parle avec arrogance. Le problème est qu’on ne nous présente pas de facture. Cela peut prendre deux ou trois mois. Quand ils passent, c’est pour venir couper la fourniture d’eau sans vous expliquer le pourquoi la société ne vous a pas fait délivrer à temps les factures ».

Le contrat qui lie la SOMAGEP tout comme l’EDM à leurs clients, c’est un contrat basé sur la fourniture d’eau ou de l’électricité contre paiement du service rendu. Ce qui signifie que la SOMAGEP ou l’EDM présentent des factures à leurs clients détaillant le service rendu pour lequel ils devront payer. Qu’est-ce qui se passe-t-il si la SOMAGEP ou l’EDM ne présentent pas des factures ?

De plus en plus des clients se plaignent de ne pas recevoir à temps ou pas du tout de factures. Ce qui n’empêche pas qu’à défaut de paiement des factures que vous n’avez pas reçues, que vous soyez à l’abri d’un ordre de coupure de la société distributrice.

« Cela faisait trois mois que je ne reçois pas de factures. Quand l’agent X est passé avec son ordre de coupure, j’ai tenté de le faire comprendre la situation et il a tenu des propos discourtois à mon encontre. A l’agence, quand je suis passé régler ma facture et que j’ai expliqué le comportement de l’agent, certains de ses collègues n’ont pas hésité à me dire qu’il est violent dans ses propos. C’est dire que sa société connait son tempérament. Ces écarts de langage à l’égard de la clientèle voire des personnes âgées, n’honorent pas la Direction de la SOMAGEP » relate notre témoin.

Si avec la mauvaise desserte en eau, il faut ajouter l’arrogance des agents, la SOMAGEP a tout intérêt à mieux conseillers son personnel.

Sur les réseaux sociaux, un autre client de la SOMAGEP a décidé de prendre les internautes à témoin. « C’est pour dénoncer un problème provenant de la SOMAGEP » commence-t-il.

« Ils ne viennent pas avec les factures d’eau. Un moment, nous avons fait cinq mois sans avoir les factures. Nous avons appelé mais sans succès et un beau jour, ils sont juste venus couper l’eau et nous ont remis la facture plus l’ordre de coupure. Ce jour-là, mes parents n’étaient pas présents, j’ai donc décidé d’aller payer. Et une fois arrivé dans leur agence la plus proche, j’ai souligné le fait qu’on n’a pas eu la facture mais qu’ils sont venus couper notre eau tout de même. Et là, la dame me fait savoir qu’ils n’ont pas assez d’agent pour distribuer les factures. Mais la question que je me pose est celle de savoir : ils n’ont pas assez d’agent pour distribuer les factures, néanmoins pour couper l’eau, ils n’en manquent pas ? Et le hic, est qu’on te demande de te rendre chaque mois à leurs agences pour savoir l’état de vos factures et les payer…Nous avons payé la facture, mais ils ne sont pas venus rétablir notre fourniture d’eau. Ma mère s’est déplacée encore à l’agence pour leur demander de venir rétablir l’eau. Jusqu’à présent, nous les attendons ». Voilà le service que la SOMAGEP rend à ses clients.

Un jour, ils finiront par mettre définitivement la clé sous le paillasson. La faute à une mauvaise gestion sur tout…le canal.

Sinaly

