Aide humanitaire : Mohammed VI au secours de Gaza

Le Roi du Maroc, Mohammed VI, Président du Comité Al Qods, a donné ses instructions pour déployer une opération humanitaire d’aide alimentaire, par voie terrestre, destinée à la population palestinienne de Gaza et de la Ville Sainte d’Al Qods, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger. Ce geste de Sa Majesté a été apprécié à sa juste valeur la population Palestinienne.

Cette aide, qui coïncide avec le début du mois sacré de Ramadan, intervient pour apaiser les souffrances des populations palestiniennes, et notamment les catégories les plus vulnérables, précise le communiqué. Ainsi, l’aide ordonnée par le Roi, pour la population de Gaza, ,est composée de plus de 40 tonnes de denrées alimentaires, y compris des denrées de première nécessité.

Outre l’aide institutionnelle, déployée notamment à travers la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, le Roi a bien voulu prendre en charge, sur les deniers personnels, une grande partie de l’aide acheminée, dont en particulier celle destinée aux nourrissons et aux enfants en bas âge, souligne la même source.

Le ministère précise que, depuis le déclenchement des hostilités armées il y a plus de 5 mois, le Maroc est le premier pays à acheminer, par cet itinéraire terrestre inédit, son aide humanitaire et qui sera livrée directement aux populations bénéficiaires.

Par ailleurs, le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al Qods, a donné ses instructions à l’Agence Bayt Mal Al Qods, pour fournir une aide alimentaire aux populations de cette Ville Sainte. Ainsi, 2000 paniers alimentaires bénéficiant à 2000 familles seront distribués et 1000 repas seront servis quotidiennement en faveur des Palestiniens de la Ville. L’aide prévoit également, la mise à disposition de l’hôpital de Jérusalem d’une salle de coordination des urgences. Cette opération humanitaire de grande envergure au profit des populations palestiniennes vient confirmer l’engagement efficient et la sollicitude continue du Roi, Président du Comité Al Qods, en faveur de la Cause Palestinienne.

