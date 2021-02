La Mairie de la commune V du district de Bamako en collaboration avec le Comité pour le Développement du Quartier (CDQ) ont procédé, cette semaine, au lancement des travaux de l’aménagement de la Rue 94 du secteur Sema I, située àBadalabougou. Présidée par le Maire de la commune V, Amadou Ouattara, ce lancement officiel des travaux a enregistré la présence du Directeur national des Routes, M. Abdoulaye Daou, de plusieurs élus locaux, notabilités et ainsi que les habitants du quartier.

Estimé à un montant d’environ onze millions six cent trente mille (11.630.000) FCFA, ce projet a été financé par la Mairie de la commune V comme maître d’ouvrage avec l’appui technique et financier de ses partenaires tels que : laCommunauté d’Agglomération Grand Paris Sud et la SNV qui est une ONG néerlandaise. La durée totale du chantier est prévue dans un intervalle de trois mois.

Dans son allocution, le coordinateur du Comité pour le Développement du Quartier, a d’abord adressé ses sincères remerciements aux partenaires, à la mairie mais aussi à la population qui ont contribué à la réalisation du projet. Selon Hamidou Traoré, il a fallu un long moment de sensibilisation pour que les habitants de Badalabougou adhèrent au projet d’aménagement en pavés plastiques de la rue 94.

« Le choix n’a pas été porté sur la rue 94 par tirage au sort, c’est parceque les habitants ont travaillé dur en ramassant les déchets plastiques »,a-t-il précisé. Avant d’ajouter que selon les critères du partenaire, il s’agit de la rue 94 qui est favorite pour la pose de la première pierre du pavé plastique de 124 mètres de long sur 8 m de large.

Pour sa part, le Maire de la commune V du district de Bamako a indiqué que ce nouveau chantier qui verra le jour dans quelques semaines est à l’actif des volontaires et du courageux représentant de l’Agglomération du Grand Paris Sud, Moussa Ba, qui ne cesse d’accompagner la mairie à travers les initiatives du développement durable. Pour Amadou Ouattara, l’objectif recherché est l’assainissement total de la rue 94 de Badalabougou Sema 1. Il s’agira de faire bénéficier la communauté, en vue de la permanence d’un cadre de vie épanouie. Il a également souligné qu’il s’agit de lutter contre les déchets plastiques par leurs transformations en pavé. La réalisation du projet sera bénéfique pour divers usages occasionnels. « Sachez qu’en outre, ce projet sera une réalité grâce aux partenaires techniques et financiers de l’Agglomération Grand Paris Sud, la COGENET et la SNV », a déclaré le maire. Il a félicité les partenaires pour leurs assistances permanentes à la mairie de la commune V du district de Bamako.

Alou Badra DOUMBIA

