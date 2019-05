Au palais de la Culture, le samedi 25 mai, l’ONG Al Farouk a dans le cadre de ses actions de solidarité, remis des dons aux 1747 enfants orphelins qu’elle parraine. L’évènement présidé par le ministre de la Solidarité et de Lutte contre la Pauvreté, Hamadoun Konaté, a enregistré la présence du Directeur Général de l’ONG Alfarouk, Ibrahima Kontao, et plusieurs responsables politiques, administratifs et religieux.

689 893 851 francs CFA, tel est le montant qui devrait être réparti entre ces 1747 orphelins parrainés par Al Farouk.

Dans son intervention, l’imam Kantao dira que ce geste est le fruit d’une coopération entre l’ONG Al Farouk et la Croissant-Rouge des Emirats Arabes unis qui ont décidé de parrainer ces enfants orphelins.

Selon lui, par souci de transparence dans la gestion de ce fonds, l’ONG- Al Farouk a ouvert un compte bancaire pour chacun des enfants parrainés, à la BMS. « Ces comptes sont logés à la Banque Malienne de Solidarité vérifiables à tout moment par les donateurs et les autorités » a-t-il déclaré.

Ensuite, il a précisé que l’ONG- Al Farouk ne s’arrêtera pas à la seule donation des fonds, mais qu’elle effectuera un suivi régulier auprès de ces enfants. A cet effet, dit-il, l’ONG a exigé à tous les parents d’inscrire leurs enfants à l’école une fois que ces derniers auront atteint l’âge. « Nous, nous ne soutenons que des enfants scolarisés afin de leur garantir un avenir meilleur » a-t-il laissé attendre.

A l’en croire, l’ONG veille également sur la santé de ces enfants à travers des actions allant des séances de visite en famille, aux suivis hospitaliers.

Sur un tout autre plan, il dira que Al Farouk a mis sur place, un nouveau projet ‘’ NE NIWOROFILE’’ qui consiste à permettre aux bonnes volontés sur le plan national de contribuer aux actions de l’ONG. Car dit-il plus de 95% des actions viennent de l’extérieur.

Pour sa part, le ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté a souligné que les évènements dont traverse le Mali maintenant ont augmenté le nombre d’orphelins parmi les enfants de militaires tombés sur le champ de l’honneur et les orphelins de guerre.

Selon lui, cet élan solidarité de l’ONG-Alfarouk, qui s’inscrit en droite ligne de la vision des plus hautes autorités est salutaire à plus d’un titre. Par rapport à l’initiative ‘’NE NIWOROFILE’’ de l’ONG Al Farouk, il déclara : « Le gouvernement du Mali à travers mon département apportera son appuis, tant technique et matériel pour la bonne organisation et la bonne consolidation de cette initiative ».

Par Jean Joseph Konaté

