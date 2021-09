Association DAGAKANE: Toumani Traoré aux commandes

Il a été élu l’unanimité des délégués, nouveau président de l’Association pour le développement du cercle de Yelimané, à la tête d’un bureau de 46 membres pour un mandat de 5 ans

La salle Bazoma Cissoko du Palais de la Culture Amadou Hâmpaté Ba, a abrité le week-end dernier les travaux de l’Assemblée générale ordinaire de l’Association pour le développement du cercle de Yelimané ”DAGAKANE” en abrégé ACYD. C’était sous la présidence de l’Imam Oumarou Diarra, ministre Délégué chargé de l’Action humanitaire, de la Solidarité et du Développement social, en présence de l’Ancien Premier ministre Moussa Mara, le vice-président du bureau sortant, Silamakan Doro Koita, ainsi que les délégués venus de l’Afrique, Amérique, Asie, Europe et de l’intérieur du pays. Le projet d’ordre du jour portait, entre autres, sur les points suivants : la présentation des rapports d’activités et financier ; la relecture des Statuts et Règlement et le renouvellement du bureau.

A l’issue de cette Assemblée générale ordinaire Toumani Traoré a été élu l’unanimité des délégués, nouveau président de l’Association pour le développement du cercle de Yelimané, à la tête d’un bureau de 46 membres pour un mandat de 5 ans.

Intervenu à la place du nouveau président absent de la rencontre, le premier vice-président Bakary Diambou, a mis l’accent sur les axes stratégiques et prioritaires de leur mandat pour l’amélioration des conditions de vie des populations du cercle de Yelimané. Il a remercié le bureau sortant pour le travail abattu tout au long de son mandat, ainsi que l’ensemble des populations du cercle de Yelimané pour la confiance portée sur eux pour conduire les destinées de l’ACYD pour les 5 ans à venir. “Les défis sont énormes, mais avec l’aide de tout le monde nous allons relever. Nous allons nous mettre au travail dans le souci de combler les attentes”, a-t-il déclaré.

Conscient que la collaboration avec les autres associations est nécessaire pour l’atteinte des objectifs qu’ils se sont assignés, il a tendu la main aux filles et fils du cercle à leur rejoindre, afin qu’ils conjuguent les efforts en faveur de l’amélioration des conditions de vie des populations du cercle.

Le vice-président de ACYD à exposé leur plan d’action qui leur permettra de relever les énormes défis qui leur ont été confiés. Il a invité les autres membres du bureau à faire du mandate celui l’accomplissement des engagements pris.

Silamakan Doro Koita du bureau sortant, a félicité le nouveau bureau à travers son président et l’a rassuré de son accompagnement pour l’atteinte des objectifs assignés. Il a convié tous les ressortissants du cercle de Yelimané qui ne sont pas membres de l’association à les rejoindre pour qu’ensemble, ils donnent un nouveau visage au cercle.

Pour sa part le ministre Imam Oumarou Diarra, a félicité les membres de l’association de Dagakane pour les multiples efforts consentis en faveur du développement du cercle sans demander un seul apport de l’Etat et a invité les autres associations à suivre l’exemple de l’ACYD pour poser les jalons du nouveau Mali.

