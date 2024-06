La date du 28 mai est déclarée journée internationale de l’hygiène menstruelle qui vise à briser les tabous et sensibiliser sur l’importance d’une bonne hygiène menstruelle chez les femmes et chez les adolescentes en particulier à travers le monde. Dans la mouvance de cette journée l’Association ‘’La femme en Moi’’ a initié une session de formation d’un jour à l’intention de 20 femmes journalistes sur le Droit à la Santé Sexuelle et Reproductive (DSSR). C’était le lundi 27 mai dernier à la Direction de la Promotion de la Femme de l’Enfant et de la Famille.

La cérémonie d’ouverture des travaux de cette session dénommée ‘’Narration Nécessaire’’ était présidée par le Président de la Maison de la Presse, Bandiougou Danté. Qui avait à ses côtés, la Coordinatrice de l’Association ‘’Femme en Moi’’, Hawa dite Mah Camara et la directrice du Programme JI/SRAJ-JIGIYA, Sangaré Fatimata Kané. Cette formation s’inscrit ainsi dans le cadre du projet ‘’Ceci est mon sang’’.

En effet, selon la Coordinatrice Hawa dit Mah Camara, en abordant les questions de la santé sexuelle et reproductive dans les médias, ces femmes de média contribuent à sensibiliser un large public sur les enjeux essentiels tels que la planification familiale, la prévention des infections sexuellement transmissibles, l’accès à l’éducation sexuelle, la lutte contre les violences basées sur le genre, et bien d’autres.

« Ces sujets sont souvent entourés de tabou, de stigmatisation et de désinformation, ce qui rend d’autant plus important le rôle des médias dans leur traitement et leur diffusion. C’est ce qui explique d’ailleurs l’organisation de cet atelier que nous avons intitulé: “narration nécessaire”. Elle rassemble 20 journalistes et bloggeuses, de la presse écrite, de l’audiovisuel et bien d’autres » a-t-elle fait savoir.

A la finalité, dit-elle, il s’agira de donner la voix à celles et ceux qui sont souvent marginalisés ou exclus des débats publics, tels que les jeunes, les couches vulnérables ou défavorisées. Et d’ajouter qu’en mettant en lumière les réalités de cette couche, leurs besoins et leurs droits, les médias contribuent à une meilleure prise de conscience collective et à une plus grande solidarité envers ces personnes souvent invisibles.

En tant que partenaire financier de ‘’La Femme en Moi’’ surtout pour cette thématique, la directrice du Programme JI/SRAJ-JIGIYA, Sangaré Fatimata Kané a affirmé que les medias sont des leviers incontournables dans le domaine du développement communautaire à travers un changement de comportement positif, raison pour laquelle son programme a tenu à accompagner cette initiative surnommée ‘’Ceci est mon Sang’’ de ‘’La Femme en Moi’’. Qui va en droite ligne avec les actions menées par son programme à l’endroit des adolescents et jeunes (10 à 24 ans) au niveau de 4 régions d’intervention : Mopti, Ségou, Kayes et Koulikoro. Cela, dans le but de contribuer à l’amélioration de la santé de la reproduction et l’exercice des droits reproductifs et sexuels des adolescents et des jeunes par une meilleure information et une plus grande liberté de choix.

Le Président de la Maison de la Presse (MP), Bandiougou Danté, avant de déclarer ouverte cette session, a fait savoir ses recommandations sur le sujet ainsi que son traitement professionnel dans les médias. Il a aussi insisté sur le changement de mentalité face à ce thème tout en s’engageant, au nom de la MP, à soutenir ces initiatives en ses divers aspects.

En plus de l’organisation de cet atelier, durant la semaine écoulée, ‘’La Femme en Moi’’ a tenu plusieurs activités, toujours dans le cadre de la journée internationale de l’hygiène menstruelle.

Mariam Sissoko

