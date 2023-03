Association malienne d’amitié Mali-Maroc (AMAMA) Moussa Diarra reconduit pour un mandat de trois ans Un Tableau d’honneur décerné à l’AMCI

Un Tableau d’honneur décerné à l’AMCI

L’Association malienne d’amitié Mali-Maroc (Amama) a tenu la semaine dernière son assemblée générale ordinaire à l’hôtel Olympe de Bamako. Deux points essentiels étaient à l’ordre du jour des travaux. La relecture des textes et le renouvellement du bureau exécutif.

L’ouverture des travaux de cette assemblée générale, outre les membres de l’Amama, a enregistré la présence du représentant de l’ambassadeur du Royaume du Maroc au Mali, El Qaïsy Abdelillah, du doyen de l’association l’ancien ministre homme politique Pr. Younouss Hamèye Dicko. Ainsi durant les travaux, les membres de l’association ont fait le bilan des activités menées et ont dressé le rapport moral et financier de l’organisation. S’agissant des activités menées ces dernières années par cette association qui œuvre pour le raffermissement des liens séculaires d’amitié et de fraternité entre les peuples frères du Mali et du Maroc, on peut citer, entre autres, la forte mobilisation des membres de l’Amama lors de l’accueil de sa Majesté le Roi Mohammed VI au Mali, la participation de l’Association à des discussions sur des échanges commerciaux entre les deux pays, la déclaration de presse sur les relations entre le Mali et le Maroc à l’occasion du 20e anniversaire de l’accession au trône de sa Majesté Mohammed VI, l’organisation des journées Mali-Maroc au Palais de la culture, l’obtention auprès de l’Agence marocaine de coopération internationale (AMCI) de bourses d’étude au Maroc pour quatre jeunes étudiants maliens, l’organisation d’une caravane de soutien aux Lions de l’Atlas du Maroc et l’installation d’écran géant pour permettre aux nombreux supporters de suivre les matchs du Maroc..

Le clou de cette assemblée générale a été le renouvellement des instances de l’association et la relecture des textes.

S’agissant de l’élection du nouveau bureau, la commission d’investiture mise par l’assemblée a opté pour un bureau consensuel de 23 membres composé majoritairement de femmes avec à la tête le président sortant l’honorable Moussa Diarra ancien député de Ségou. “Nous sommes vraiment limités par les textes sinon ça ne tenait qu’aux membres de l’association l’honorable Moussa Diarra sera le président de cette association à vie. C’est quelqu’un qui se donne quotidiennement corps et âme à cette association”, a témoigné un membre de la commission d’investiture. “J’accepte avec plaisir ce grand honneur que vous me faites, depuis 15 ans que vous m’accompagnez plus aller plus loin. Je félicite la commission d’investiture pour le choix d’un bureau composé majoritairemen de femmes. C’est un choix exceptionnel, rare mais de bien”, a reconnu le président Moussa Diarra. Il a demandé aux membres du nouveau bureau à s’engager pour cette association et surtout au raffermissement de la coopération bilatérale Mali-Maroc et au rapprochement des deux peuples frères.

Cette assemblée générale a été mise à profit pour remettre un tableau (la réplique de la porte de Tombouctou) à l’Agence marocaine de coopération internationale pour son soutien indéfectible à l’association.

De son côté le représentant de l’ambassadeur du Royaume du Maroc a salué la dynamisation des relations entre les deux pays. Pour ce faire il a par la même occasion apprécié les objectifs que cette association s’est fixée avant de réitérer la disponibilité du Royaume du Maroc à accompagner non seulement l’Amama mais aussi les autorités de la transition pour le relèvement du pays. Kassoum Théra

