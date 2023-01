Sous l’égide du Gouverneur de la région de Kayes, le Colonel Moussa Soumaré , a été effectuée la pose de la 1ère pierre des travaux de construction des hangars et de la réhabilitation des bâtiments. Une cérémonie couplée avec l’inauguration de la pharmacie avec magasin à l’Hôpital Fousseyni Daou et d’unité de fabrication de craie à Paparah dans une localité non loin de la ville de Kayes par le Conseil régional de Kayes. C’était le jeudi 29 décembre 2022 dans l’enceinte dudit hôpital, et à Paparah en présence du président du Conseil régional de Kayes, Bandiougou Diawara, des autorités administratives, religieuses et coutumières.

Dans le cadre de sa tournée régionale à Kayes, la délégation de l’Union des Journalistes reporters du Mali (UJRM) a eu l’honneur de couvrir cette activité sur invitation du Conseil régional de Kayes. Ces travaux sont des œuvres réalisées par le Président du conseil régional de Kayes dans le souci du bon fonctionnement de l’hôpital en mettant le personnel et les patients dans de bonnes conditions.

« Nous voilà aujourd’hui réunis dans la cour de l’hôpital, non pas pour des consultations mais pour nous mettre au chevet de notre hôpital qui est malade et qui souffre parce qu’il peine à donner les services de santé à nos populations pour des raisons qui sont d’ordre matériel et infrastructurel » a fait savoir le Président du conseil régional de Kayes. Selon lui, cette situation a amené le syndicat à saisir les pouvoirs publics régionaux pour une intervention d’urgence à l’hôpital. C’est face à cet appel que les autorités régionales se sont engagées à apporter un certain nombre de réponses. Pour concrétiser cet engagement, des travaux d’urgence seront réalisés à l’hôpital. Ce, non seulement pour améliorer les conditions de travail des professionnels de santé mais aussi en améliorant le confort des patients y compris les accompagnateurs. Il s’agira donc de contribuer à relever les conditions d’exercice du métier de médecin en rénovant certains services et en améliorant la sécurité de l’édifice entre autres.

Unité de craie à Paparah !

Une initiative d’un opérateur économique kayesien en collaboration avec le Conseil régional sur financement de l’Etat à travers le guichet DIN-DER de l’Agence Nationale d’Investissement des Collectivités Territoriales d’une valeur de 48 215 030 de FCFA dans le but de contribuer à la création d’emploi dans la région de Kayes. Pour le président du conseil régional M. Diawara, le guichet DIN-DER est un instrument mis à la disposition des collectivités pour contribuer au renforcement du tissu économique par les conseils régionaux. C’est pourquoi, il a pour vocation d’accroitre la croissance économique et le développement régional. Cette unité de fabrication de craie contribuera à la création d’emplois et de richesse mais aussi elle va mettre à la disposition d’une meilleure qualité pour l’ensemble des écoles de la région de Kayes. Cette unité de fabrication va contribuer à l’accès facile de craie et à un coût très abordable par rapport aux craies importées.

Pour sa part, le Gouverneur de Kayes, le colonel Soumaré n’a pas manqué d’exprimer toute sa joie par rapport à ces deux cérémonies majeures dans la région de Kayes. A ses dires, l’hôpital Fousseyni Daou ne répondait plus réellement aux besoins de la population. Toute chose qui a suscité de mécontentement chez la population locale. Pour répondre à cet appel les autorités ont sollicité l’aide des partenaires pour apporter leurs contributions pour la rénovation de la buanderie, la salle de Dialyse, les lits d’accouchement et le scanner.

Au regard de tout cela, le Conseil régional qui assume la présidence du Conseil d’administration de cet hôpital ne pouvait pas rester en marge. C’est pourquoi il a initié ces travaux qui vont non seulement changer le visage de l’hôpital mais aussi apporter des commodités nécessaires au personnel et aux patients.

Par Fatoumata Coulibaly

