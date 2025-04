Le quartier Womiyirabougou situé en commune IV du district de Bamako a eu la visite du ministre de l’Industrie et du Commerce accompagné de son homologue de l’Agriculture dans le cadre des ruptures solidaires initiées par le gouvernement pendant le mois du Ramadan. C’était le vendredi 28 mars 2025.

A l’instar d’autres de leurs collègues, les ministres de l’Industrie et celui de l’Agriculture ont joué leur partition durant le mois de Ramadan. En effet, ils se sont rendus à Womiyirabougou en commune IV du district de Bamako pour participer à une rupture collective dans le cadre de l’initiative ‘Ramadan Solidarité’.

Durant ce moment de partage et de communication avec la population, les deux ministres ont eu à transmettre à la population un message de solidarité, de fraternité et d’union des cœurs et des esprits, essentiel pour la stabilité, paix et cohésion du pays. Dans une atmosphère de convivialité et de spiritualité, ils ont partagé l’iftar et prier le Maghreb avec la population de Womiyirabougou.

Le ministre Kelema a souligné que cette démarche, voulue par le Président de la Transition, visait à rapprocher les autorités de la population, singulièrement à cette période où les jeûnes des communautés musulmanes et chrétiennes coïncident. Il a ensuite invité l’ensemble de ces communautés à formuler des bénédictions pour la stabilité et le bien-être des populations.

Lors de la prière, le ministre Diallo, s’est joint à l’imam présent pour implorer Dieu pour la paix et la stabilité du Mali. Les personnes présentes à cette rupture ont exprimé leur reconnaissance envers le gouvernement pour son soutien et la présence de ses ministres à leurs côtés.

Khadydiatou SANOGO /maliweb.net

