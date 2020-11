Composition du CNT : Bah N’Daw et Assimi dribblent à nouveau le M5-RFP

Après avoir été « trahi » (c’est le mot utilisé par le M5-RFP) dans le choix du président de la Transition, du Premier ministre, le M5-RFP se voit mis de nouveau à la touche par les autorités de la transition en ce qui concerne la formation du CNT.

Acteur incontournable du renversement du régime d’IBK, le 18 aout 2020, le M5-RFP et les militaires, au lendemain du putsch, ou de la démission du président IBK, c’est selon, avaient scellé une espèce de « pacte de non-agression ». Mais quand, il s’est agi de choisir les autorités de la transition notamment, le président et le Premier ministre, le M5-RFP a été mis de côté. Toute chose qui a créé une méfiance, voire un fossé entre des responsables du M5 et le CNSP.

Choguel Kokalla Maïga était sorti de sa réserve pour crier à la trahison. Pour M. Maïga, l’erreur commise par Assimi Goita, Bah N’Daw et Moctar Ouane pourrait être réparé si seulement si, ils leur octroyaient la présidence et le quart des membres du CNT comme un dû « pour encore une fois se donner les moyens politiques et institutionnels du changement et de la refondation de l’Etat ».

Pour avoir cette présidence, Choguel, Maïga, Mountaga Tall, Cheick Oumar Sissoko avaient promis de se battre et de ne faire aucune concession. Le porte-parole du M5-RFP multipliait les sorties dans la presse pour défendre leur cause.

Mais voilà qu’un décret fixant la clé de répartition du CNT, signé par le chef de l’Etat, est publié et la déception a est grande pour le mouvement du M5-RFP. Celui-ci obtient seulement 8 représentants au sein du CNT alors qu’il exigeait pas moins de 30 représentants, c’est-à-dire le quart du total des membres du CNT. C’est donc un autre poignard dans le dos du mouvement du 5 juin ?

Au final, Assimi Goita et ses hommes s’adjugent du plus grand nombre de représentants avec 22 personnes. En refusant de donner le quart des membres du CNT au M5-RFP, le fossé de la méfiance risque de se creuser davantage entre les autorités de la Transition et les membres du M5-RFP, surtout quand l’on sait que Choguel Maïga, n’a cessé de dénoncer le comportement des autorités de la Transition. Depuis, le président du MPR ne cesse d’agir dans le but de freiner« leur marginalisation et l’accaparement de tout le pouvoir par les militaires ». « Les engagements pris par les militaires, même sous serment d’officier, ont été violés ; les conclusions des concertations sur la Transition ont été falsifiées, le président et le Premier ministre de la Transition ont été choisis par malice et fraude ; les textes régissant la Transition n’ont respecté aucune règle… », fulmine Choguel.

Après publication de la liste des groupements devant siéger au CNT, tout prouve que les carottes sont cuites pour Choguel K. Maiga et de ses compères dans leur volonté de conquérir la présidence et les quarts des membres du CNT. Il s’agit bien là d’une couleuvre difficile à avaler de la part M5.

Djibril Diallo

