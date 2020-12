Pour une deuxième fois, 12 victimes emblématiques des différentes crises (rébellions, coups d’Etat et autres), qui ont secoué le Mali de 1969, à nos jours, vont témoigner publiquement de leurs atrocités, le samedi 05 décembre 2020, au CICB. L’information a été donnée par le président de la CVJR M., accompagné de son équipe, le 02 décembre 2020, à la Maison de la Presse de Bamako.

Les innovations pour cette deuxième audience publique

Selon le Président de Commission Vérité Justice et Réconciliation (CVJR), M. Oumarou Sidibé, « après les leçons tirées de la première audience tenue, le 08 décembre 2019, sur « les atteintes au droit à la liberté », la deuxième audience publique prévue pour le samedi 05 décembre 2020, aura pour thème : «Les atteintes au droit à la vie, torture et autres traitements cruels, inhumains et dégradants ». cela se passera en direct sur l’ORTM, la chaîne de télévision nationale du Mali, à visage masqué ou découvert, selon la volonté des victimes. Une autre innovation concernera le témoignage d’une des victimes sur les crises sécuritaires actuelles au Centre du Mali ».

Les victimes

Selon le Président de la CVJR, M. Oumarou Sidibé, depuis le 03 janvier 2017, à la date d’aujourd’hui, 18.722 dépositions des victimes ont été recueillies dans les antennes régionales et auprès des équipes mobiles de la CVJR, de Kayes à Kidal.

Pour cette deuxième audience publique, 12 cas emblématiques (représentatifs), des victimes des différentes crises qui ont secoué le Mali de 1960 à nos jours, vont témoigner publiquement des atteintes dont ils ont été victimes. Des dispositions ont été prises par la CVJR pour préserver les intérêts des victimes ainsi que ceux des témoins qui les accompagneront à cette audience publique.

Le Président de la CVJR, a aussi précisé que les antennes de la CVJR, à Bamako et même dans les régions, restent ouvertes à toutes les dépositions à toutes personnes qui se sont victimes des différentes crises survenues au Mali.

Les objectifs recherchés

La CVJR, dans cette démarche de reconnaissance des victimes et selon son mandat, recherche les objectifs suivants : rendre aux victimes leur dignité et faciliter un début de guérison, en reconnaissant publiquement, ce qui leur est arrivé ; promouvoir la reconnaissance nationale des victimes et l’intégration de leurs récits à la mémoire et au l’histoire nationale ; utiliser l’information reçue comme un outil d’éducation et de sensibilisation pour la population dans son ensemble, afin de promouvoir le dialogue sur le passé..

Rappel du mandat de la CVJR

La CVJR a été créée par Ordonnance No 2014-003/P-RM du 15 janvier 2014, pour contribuer à l’instauration d’une paix durable, à travers la recherche de la vérité, la réconciliation et la consolidation de l’unité nationale et des valeurs démocratiques, en enquêtant sur des cas de violation graves des droits de l’homme individuelles ou collectives, en enquêtant sur cas d’atteinte à la mémoire individuelle ou collective et au patrimoine culturel ; en établissant la vérité sur les violations graves des droits de l’homme ; en situant la responsabilité des institutions et proposer des mesures de réparation et de restauration…

Les attentes de la CVJR

Le Président de la CVJR, M. Oumarou Sidibé : « Que la population malienne dans son ensemble dise non aux violences, non aux meurtres et aux massacres, non aux arrestations arbitraires, non à ces violations graves des droits de l’homme.

C’est vrai que notre pays a connu ses violences, mais on peut les dépasser. Le Mali doit pouvoir dépasser ses violences. Il y aura des mots très forts aussi de réconciliation des victimes. Malgré ce qu’elles ont subi, elles sont prêtes à pardonner. Mais il faut que la population toute entière se mobilise pour dire plus jamais ça. Ce n’est pas seulement l’affaire du gouvernement. Tant qu’il n’y a pas cette mobilisation, les violations vont continuer, la violence va s’installer. C’est pourquoi, nous voulons sensibiliser la population pour savoir ce qui se passe réellement dans le pays ».

