La veille de fête est synonyme de flambée de prix dans notre pays. Les produits de consommation courante sont les plus concernés. Les fêtes de Noël et de Saint Sylvestre qui s’annoncent donnent la couleur dans les marchés de Bamako.

Au marché, les volailles, les condiments secs, les légumes frais, la pomme de terre et l’oignon, etc. sont devenus des stars à cause de leur cherté. Cette situation pour beaucoup de ménagère est récurrente. En cette période de l’année, l’oignon et la pomme de terre deviennent rares sur le marché. Le marché, selon des commerçants, est approvisionné en oignon et en pomme de terre importés. Ce qui rend leurs coûts hors de portée. En cette veille de fête de fin d’année, la situation est caractérisée par la flambée générale des prix des produits de première nécessité. Surtout certains produits dont l’oignon sont très importants dans la cuisine, voire même indispensables car utilisés dans toutes les sauces et cuissons.

Aïchata Sidibé ménagère, indique qu’elle achetait le kilogramme d’oignon entre 150 F CFA à 200 F. Actuellement, le kg coûte 700 F CFA, il en est de même pour la pomme de terre. Le sac de 25kg de pomme de terre importée est vendu ces derniers jours entre 16 500 et 17 500 F CFA. Le sac de 25kg d’oignon entre 15 500 F CFA à 16 000 F CFA.

« Actuellement je ne prépare pas la sauce oignon car c’est très cher. Je ne le souhaite pas, mais je sais qu’ils vont davantage augmenter les prix des condiments d’ici la fête de fin d’année », prédit Aïchata, la peur au ventre. « J’invite le gouvernement à s’employer pour diminuer les prix. Le marché est tellement difficile maintenant qu’avec 1000 F CFA, tu ne peux pas acheter les condiments d’une famille de 3 personnes », ajoute-elle.

Le marché de volaille n’échappe pas à cette flambée des prix. Ce phénomène est imputé à la hausse des prix de l’aliment volaille généralement importé par les éleveurs de volailles. Aux Halles de Bamako en Commune VI, l’ambiance est déjà la fête. Le marché de volaille est très animé depuis le mardi 20 décembre, date du passage de notre équipe de reportage.

Fousseyni Diallo est vendeur de poulets de chair. Il assure en même temps le service de déplumage. « Actuellement, le marché est très animé, à cause de la veille des fêtes. Nous ne travaillons qu’avec les poulets de chair, car c’est plus bénéfique que le poulet local. Tout le monde sait que le pays est dur maintenant, les prix ont haussé partout, donc on n’a pas d’autres alternatives que d’augmenter aussi le prix de vente de nos poulets ».

Aux dires de M. Diallo, avant la veille des fêtes, un kg de poulet de chair coûtait 2 000 F CFA, maintenant c’est à 2 300 F CFA. Je sais qu’à l’approche de la fête aussi ça sera un peu plus augmenté.

