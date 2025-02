Double session ordinaire du Conseil d’Administration de la CMSS/AMO : Les budgets 2025 de la CMSS et la Délégation de gestion de l’AMO à la hausse pour leur permettre d’accomplir convenablement leurs missions respectives.

Le Ministre de la Santé et du Développement Social, le médecin colonel Assa Badiallo TOURE, Présidente du Conseil d’Administration, a procédé, ce jeudi 27 février 2025 à l’ouverture des travaux des 23 et 24e sessions dédiées à la délégation de gestion de l’Assurance Maladie Obligatoire (AMO) et la 32 et 33e sessions ordinaires de la Caisse Malienne de Sécurité Sociale. Exceptionnellement, les administrateurs vont examiner les dossiers des quatre sessions deux jours durant, notamment les restitutions des activités de gestions administratives et financières de 2023, ainsi que les projets de budget et les plans d’actions 2025 de la CMSS et de la Délégation de gestion de l’AMO.

Onze points étaient inscrits à l’ordre du jour, dont entre autres : l’adoption des procès-verbaux des sessions précédentes du conseil d’administration, l’examen et l’adoption des documents relatifs l’état d’exécution des recommandations de la 31e session, du compte de gestion au titre de 2023, du rapport du commissaire aux comptes sur les états financiers de la CMSS au titre de l’exercice 2023 , les rapports d’activités de la CMSS et de la Délégation de gestion, l’état d’exécution des budgets de la CMSS et de l’AMO au 31 décembre 2023 , l’examen et l’adoption du manuel de Procédures Administratives Opérationnelles, Financières et Comptables de la CMSS, les projets consolidés de la CMSS sur la Délégation de gestion de l’AMO au titre de 2024, les projets de budget et les plans d’actions de la CMSS et de l’AMO au titre de l’exercice 2025 ainsi que les questions diverses.

La présidente du Conseil d’Administration, le médecin Colonel Assa Badiallo TOURÉ, a déclaré que malgré les contraintes rencontrées durant l’année 2023, la CMSS a pu mener à termes les missions essentielles au profit des assurés à travers la mobilisation des recettes techniques, le paiement régulier des pensions et le remboursement des prestataires conventionnés dans le cadre de la délégation de gestion de l’AMO. Parmi les activités phares menées au cours de cette année, on note le contrôle physique des pensionnés, l’informatisation des caisses et la digitalisation des moyens de paiement qui ont permis de maitriser considérablement les dépenses de pension.

Ainsi le budget de la CMSS en 2025 est arrêté en recettes en dépenses à plus de 196,545 milliards de Fcfa, soit une augmentation de 1,25% par rapport au budget 2024. Quant au budget de l’AMO pour la même année, il est arrêté en recettes et en dépenses à plus de 43,349 milliards de Fcfa soit une hausse de 7,52% par rapport au budget 2024.

Selon le Ministre, ces résultats satisfaisants enregistrés, ont été maintenus aussi en 2024. Aussi, elle a félicité le Directeur Général de la CMSS et l’ensemble de son équipe pour les résultats obtenus et leur a demandé de poursuivre et de renforcer « cette dynamique qui augure de bonnes perspectives pour 2025, malgré le contexte socio-économique et sécuritaire du pays ».

Tous les membres du Conseil d’administration renouvelé à 90% ont unanimement salué la CMSS pour la clarté des documents et la concision de leur présentation.

Fatoumata Mah Thiam KONE, CCOM-RP/CMSS.

