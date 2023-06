Abonné à l’expression de ses opinions personnelles sur les sujets d’actualité du Mali, le Chef religieux et guide spirituel de la communauté Hamaliste, le chérif de Nioro Mohamed Ould Cheikh Hamahoullah a encore fait une sortie au sujet des équipes régionales constituées pour le suivi de la campagne référendaire. Dans un message signé de son chargé à la communication, le patriarche qui a l’habitude de prêcher devant des milliers de fidèles depuis la cour de sa zawiya (édifice religieux soufi), dit voir dans la constitution de ces équipes l’exclusion de Nioro et une certaine largesse faite à certains partis politiques. “Je marque mon désaccord quant à la constitution des équipes régionales de suivi de la campagne référendaire. Je ne suis pas content de l’exclusion de certaines régions dont Nioro”, a-t-il martelé. Pour lui, certains partis politiques qui étaient opposés à la transition ont fait preuve de revirement de dernière minute pour être favorisés au détriment de vrais acteurs et mouvements qui se sont battus dès le début de la transition pour sa réussite. Il a aussi demandé à ses fidèles et sympathisants de l’intérieur comme de l’extérieur à voter “OUI”, le 18 juin 2023, le nouveau projet de constitution. “Je suis et reste un fervent soutien de cette transition, et cela, pour la paix et la stabilité dans notre pays. Nous sommes dans une phase décisive pour la reconstruction et cela doit interpeller toutes les filles et tous les fils du pays. En ma qualité de Chef religieux et guide spirituel de la communauté Hamaliste, je demande à mes fidèles et sympathisants de l’intérieur comme de l’extérieur de voter “OUI”, le 18 juin 2023, le nouveau projet de constitution. Par ailleurs, je suis au regret de constater que certains partis politiques qui étaient opposés à la transition soient plus favorisés à la dernière minute et ce, au détriment de vrais acteurs et mouvements qui se sont battus dès le début de la transition pour sa réussite. Ces partis de soutien de dernière minute sont des ennemis de la transition et ils resteront ainsi”, a clamé, à qui veut l’entendre, cette grande figure religieuse de l’islam soufi, Bouyé Haïdara.

André SEGBEDJI

