Institut des Sciences Politiques Relations Internationales et Communication : La journée culturelle célébrée avec éclat

Du mercredi 14 au vendredi 16 juillet 2021, l’Institut des Sciences Politiques Relations Internationales et Communication (ISPRIC) a vibré au rythme de sa traditionnelle journée culturelle « Hard week ou An katolon ».

Les étudiants des différentes filières (Gestion, droit et communication) de cette université ont fait découvrir leurs immenses talents intellectuel, artistique et culturel. Cela, à travers des prestations de qualité sous le regard fascinant des responsables de l’institut dont le Directeur Général de ISPRIC, Dr Mohamed GAKOU.L’événement culturel s’est tenu dans l’enceinte dudit Institut sur la colline de Badalabougou.

Fort de plus d’une vingtaine d’années d’expérience, l’Institut des Sciences Politiques Relations Internationales et Communication (ISPRIC) a pour vision d’être le carrefour de l’intelligentsia africaine. Sa mission consiste à œuvrer pour une dynamique d’excellence en formant des élites porteuses de solutions et d’innovations au bénéfice des organisations publiques et privées du Mali et d’ailleurs.

En tenant cette journée culturelle, les étudiants et les responsables de cet établissement universitaire ont voulu respecter cette tradition qui réunit les étudiants maliens et ceux de la sous-région. La célébration de cette journée porte sur trois aspects importants à savoir, l’aspect culturel, scientifique et sportif. Compte tenu de la situation qui prévaut, les responsables de cette université ont dédié la présente journée spécialement à la culture. Dans un espace aéré et bien aménagé pour la circonstance, les étudiants ont, dans une ambiance festive, démontré leurs talents.

A travers un sketch, ils ont touché le cœur de l’assistance en mettant en scène un procès fictif portant sur la vie des colocataires. C’est là que les uns et les autres ont pu mesurer d’avance l’avenir prometteur de ces jeunes étudiants qui ont la maîtrise théorique des notions de droit. Un autre temps fort de cette journée a été la prestation chorégraphique sous des pas de danse des instruments musicaux traditionnels.

Aussi, un défilé de mode des étudiants a constitué un moment inoubliable de la journée. Les étudiantes et les étudiants se sont mis dans l’accoutrement traditionnel des différents pays africains. C’était là pour démontrer la grandeur, la diversité culturelle et l’unité africaine. Ce défilé a été accompagné par de fortes acclamations du public qui ne pouvait résister à la sonorité et à la qualité des tenues traditionnelles africaines. La journée culturelle prendra fin le samedi avec la remise des diplômes.

Sidiki Dembélé

