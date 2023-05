Dans le cadre de la vulgarisation du projet de la nouvelle Constitution, le Conseil national de la jeunesse (CNJ), à travers le ministère de la jeunesse et des Sports a organisé une rencontre, le samedi dernier au Centre international des conférences de Bamako (CICB).

Cette rencontre était placée sous l’égide du ministre de la Jeunesse et des sports, Mossa Ag Attaher, qui avait à ses cotés le président du CNJ, Habib Dakoua.

Dans son discours d’ouverture, le ministre Ag Attaher soutiendra que depuis la rectification de la transition, notre pays est soucieux du raffermissement de ses relations avec tous les autres pays de la planète et de participer activement à la vie de la coopération internationale. C’est dans ce cadre, poursuit-il, les plus hautes autorités de la transition avec le soutien sans faille du peuple malien, se sont données comme boussole de gouvernance, les trois principes majeurs que sont le respect de la souveraineté, le respect des choix stratégiques opérés par le Mali, la défense des intérêts du peuple malien dans les prises de décisions.

Selon lui, l’application de ces principes et la mise en œuvre des Résolutions des Assises Nationales de la Refondation (ANR) ont permis d’initier plusieurs réformes dont l’une des plus importantes demeure le projet de Constitution.

A ses dires, à travers cette journée, la jeunesse du Mali vient de poser un acte imminent citoyen comme pour dire que la jeunesse malienne à travers le CNJ a été la première faitière à s’investir véritablement dans la vulgarisation du projet de constitution avec l’initiative de ces journées d’appropriation qui permettront, à terme, de sillonner toutes les régions administratives du Mali de ce lancement inaugural.

Par ces journées d’appropriation du projet de Constitution, indique le ministre Ag Attaher, les jeunes contribueront à réaliser un des engagements forts souscrits dans le Manifeste de la Jeunesse malienne de l’intérieur et de la diaspora, en écho à l’appel patriotique du Président de la Transition à la jeunesse, pour la réussite de la Transition, le 1er juin 2021, celui de : « Soutenir sans réserve les plus hautes autorités de notre pays dans la mise en œuvre des réformes politiques et administratives dont l’objectif est de redorer l’image du Mali et de lui redonner toute sa place dans le concert des nations ».

Pour sa part, le président du CNJ dira que cet exercice patriotique, si besoin est de le rappeler, fait suite aux travaux de la commission du projet de nouvelle constitution ; lesquels ont été validés par le président de la transition.

Lamine BAGAYOGO

Commentaires via Facebook :