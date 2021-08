Affaire avion présidentiel et équipements militaires : L’ex- Premier ministre, Soumeylou Boubèye Maïga et l’ex- ministre, Bouaré Fily Sissoko placés sous mandat de dépôt

Hier, jeudi 26 août 2021, l’ancien Premier ministre du Mali, Soumeylou Boubèye Maïga, et l’ancienne ministre de l’économie et des finances, Mme Bouaré Fily Sissoko, ont été placés sous mandat de dépôt par la Cour Suprême du Mali. Leurs noms sont cités dans l’affaire relative à l’achat de l’avion présidentiel et des équipements militaires. Contacté, hier, dans l’après midi, Me Kassoum Tapo, ancien ministre et ancien bâtonnier, a confirmé que son client, Soumeylou Boubèye Maïga, a été effectivement placé sous mandat de dépôt. Cependant, Me Tapo n’a pas souhaité faire de commentaire par rapport au mobile de l’arrestation de son client.

L’affaire relative à l’obtention d’un nouvel aéronef (avion présidentiel) et à la fourniture aux Forces Armées Maliennes d’un lot important de matériels d’Habillement, de Couchage, de Campement et d’Alimentation (HCCA), ainsi que des véhicules et pièces de rechange s’accélère vite, très vite même. Pour preuve, dans la journée d’hier, jeudi 26 août 2021, l’ancien Premier ministre du Mali, Soumeylou Boubèye Maïga, et l’ancienne ministre de l’économie et des finances, Mme Bouaré Fily Sissoko, sous le régime du Président Ibrahim Boubacar Keïta (IBK), ont été placés sous mandat de dépôt par la Cour Suprême du Mali par rapport à ladite affaire. L’ancien Premier ministre, Soumeylou Boubèye Maïga, était convoqué devant la section judiciaire de la cour suprême, le jeudi 26 août 2021, selon une source judiciaire. Il a été entendu dans la sulfureuse affaire de l’avion présidentiel et des contrats d’équipements militaires. Contacté, Me Kassoum Tapo a confirmé l’arrestation de son client Soumeylou Boubèye Maïga sans faire trop de commentaire. Tout juste après le mandat de dépôt contre Soumeylou Boubèye Maïga, Président de l’ASMA-CFP (Alliance pour la solidarité au Mali-Convergence des forces patriotiques), on apprend de source sûre que l’ancienne ministre de l’économie et des finances, Mme Bouaré Fily Sissoko, est également placée sous mandat de dépôt. Selon la même source, d’autres dignitaires du régime d’IBK doivent être aussi entendus par la Cour Suprême du Mali par rapport à la même affaire.

Tout est partie de la récente sortie médiatique de l’ex- Premier ministre, Soumeylou B. Maïga, qui estimait que les dossiers concernant l’avion présidentiel et des équipements militaires sont clos par la Cour suprême et qu’il n’avait aucune crainte par rapport à une éventuelle réouverture des dits dossiers. «Je ne m’en suis jamais préoccupé ni inquiété. J’ai toujours fait confiance en la justice. Il y a des gens qui sollicitent la justice en permanence, mais dès que la décision ne va pas au sens qu’ils veulent, ils crient au scandale», avait déclaré l’ancien Premier ministre. Dans un flash sur la télévision nationale, le mardi 24 août 2021, le Procureur général de la Cour Suprême du Mali, Mamoudou Timbo, s’est inscrit en faux contre les propos tenus par l’ancien Premier ministre. «Des enquêtes complémentaires ont été menées, des ministres qui devraient être entendus lors de la 1ère enquête et qui n’ont pas été, ont donc été entendus en complément d’enquête. La deuxième phase de l’enquête est venue avec des nouveaux éléments d’appréciations. Au niveau de la cour suprême, on a deux chambres d’instruction : 1ère chambre, 2ème chambre et après on les traduit devant la cour d’assises», a précisé le Procureur général de la Cour Suprême du Mali, Mamoudou Timbo.

Il faut rappeler que lors de l’ouverture de la 2ème session ordinaire d’assises de Bamako, le 23 août 2021, le Procureur général près la Cour d’appel de Bamako, Idrissa Arizo Maïga, a fait savoir dans son réquisitoire qu’il y aura une session d’assises spéciale concernant les infractions économiques et financières d’ici la fin d’année. «Après ces assises, que nous qualifierons d’ordinaires, suivront deux autres qu’on qualifiera spéciales en raison de la nature des affaires qui y seront traitées : une consacrée exclusivement au terrorisme, pour laquelle les dossiers sont déjà prêts sauf à y ajouter, au besoin, des nouveaux dossiers communiqués, et l’autre, c’est-à-dire la dernière de l’année et qui concernera les infractions économiques et financières pour lesquelles il est fait appel aux magistrats en charge du Pôle Economique et Financier, à la communication de tous les dossiers, objet de règlement définitif ou en voie de l’être, pour leur prise en charge par la session en préparation à cet effet », a souligné le Procureur général.

Aguibou Sogodogo

