Affaire EDM-SA : Après la garde à vue, quel sort pour les cadres impliqués ?

L’affaire concernant l’Énergie du Mali (EDM-SA) a pris une tournure judiciaire sérieuse le mercredi 10 janvier 2024, avec la Brigade du Pôle National Économique et Financier qui a placé en garde à vue plusieurs cadres de l’entreprise. Ces cadres font face à des accusations graves, notamment de faux et usage de faux, ainsi que d’atteinte aux biens publics.

Parmi les personnalités concernées par cette enquête se trouvent M. Koureichi Konaré, l’ancien Directeur Général de l’EDM-SA ; Madame Aminata Niane, Secrétaire Général responsable du département juridique et du département contrôle des contrats et passation des marchés, complaisance et communication ; Monsieur Mamadou Sidibé, Chef du département contrôle des contrats et passation des marchés et complaisance, et Monsieur Boubacar Diallo, ancien Directeur Administratif et Financier, actuellement conseiller spécial du DG. D’autres personnalités ont également été interpellées, dont Monsieur Joseph Théra, chef du département juridique ; Monsieur Ousmane Traoré, ancien Directeur de la production : Madame Saran Diakité, inspecteur des douanes et ancien chef du bureau des produits pétroliers. En ce qui concerne M. Samba Ben Moussa Diakité, Directeur Général Adjoint sortant, également impliqué dans la procédure en cours, son séjour à l’étranger l’a empêché d’être entendu. Notons également que l’ancien Ministre de l’Énergie et de l’Eau, Monsieur Lamine Seydou Traoré, annoncé hors du pays, avait démenti toute convocation dans le cadre de cette affaire énergétique au Mali. Mais il a fini par être placé en garde à vue, le vendredi 12 janvier dernier, alors que des sources crédibles avait rapporté que Lamine Traoré avait nié catégoriquement les accusations portées contre lui et réaffirme sa présence dans la capitale malienne, excluant du coup toute implication dans le processus de convocation.

Face à ces développements, une question se pose : jusqu’où ira ce feuilleton judiciaire ? Quel sera le sort des cadres impliqués, y compris celui de l’ancien Ministre de l’Énergie et de l’Eau, Monsieur Lamine Seydou Traoré ?

Adama Coulibaly

