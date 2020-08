Kayes et Koulikoro, le mot d’ordre du M5-RFP a suivi

D’abord à Kayes, comme prévu, le meeting du M5 s’est tenu dans les différentes régions du Mali. Les militants du Mouvement du 5 Juin-Rassemblement des forces patriotiques (M5- RFP) de Kayes étaient déjà en place au Tribune de l’Indépendance le mardi 11 août 2020. Le mot d’ordre, qui est « la démission du Président de la République Ibrahim Boubacar Keïta », est toujours soutenu par les manifestants. Les points forts qui ont été soulignés par les dirigeants du M5-RFP de Kayes sont entre autres : la demande de libération des militants qui ont été arrêtés depuis la semaine dernière, la réclamation de la libération du chef de file de l’opposition, Soumaïla Cissé…

A Koulikoro,une mobilisation du M5-RFP a eu lieu dans la ville. Les manifestants avaient pris la direction de la route du gouvernorat avec des banderoles sur lesquelles on pouvait lire « Le M5 exige la démission du président IBK » ; « IBK, le peuple n’en peut plus ». Arrivés à leur destination, les marcheurs ont fait preuve de patriotisme en chantant l’hymne national du Mali. La détermination pouvait se lire sur le visage du peu de nombre de manifestants qui s’était rendu sur le lieu. Youssouf Koné porte-parole des manifestants a fait entendre à ses collègues de lutte que cette marche a pour but de réclamer justice pour les martyres, une pensée de solidarité pour l’honorable Soumaïla Cissé détenue par ses ravisseurs depuis des mois.Selon M.KONE, cette marche vise aussi « l’expression d’une révolte et d’une indignation devant l’indifférence voire la complicité de hauts responsables ayant entouré l’achat d’avions et d’équipements militaires destinés aux Forces armées maliennes (FAMa) ». Youssouf Koné a remercié la MINUSMA pour les efforts qu’elle ne cesse de déployer pour la sécurité des Maliens.

