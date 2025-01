Le samedi 25 janvier 2025 au parc national, l’association nationale des docteurs vétérinaires du Mali, a célébré sa 6eme journée dénommée Journée nationale des vétérinaires du Mali (JONAVET).

Le samedi 25 janvier 2025 le Parc national a accueilli la 6è Journée nationale des vétérinaires du Mali (JONAVET). L’événement placé sous le haut parrainage du ministre de l’Élevage et de la Pêche, Youba Ba, a été couplé au lancement d’un livre de référence «L’élevage au Mali», qui fait une immersion dans ce secteur capital pour notre pays.

Placée sous le thème : « les métiers vétérinaires : Nouveaux enjeux, défis et opportunités», la 6è édition de la Journée nationale des vétérinaires a été un cadre de retrouvailles et de communion entre acteurs, et, surtout, un signal fort pour le renouveau de leur secteur.

Au-delà de la conférence-débats prévue lors de la journée, a été lancé «l’élevage au Mali», un livre coécrit par les docteurs à la retraite, membres de l’Association nationale des docteurs vétérinaires du Mali (ANDVM). Ce livre, le deuxième du genre au Mali depuis 1952, est une ébauche des maux qui minent ce secteur dans notre pays. Cet ouvrage de référence est une lumière sur l’avenir du secteur et un bréviaire entre les mains des décideurs.

Selon le Directeur général de Jamana, Hamidou Konaté, c’est un livre complet qui traite des sujets-phares, notamment la protection animale, l’alimentation, la nutrition, le cadre institutionnel et financier. Il y voit «un acte patriotique, mais aussi un livre essentiel, complet, une véritable encyclopédie de l’élevage au Mali».

L’ouvrage de 453 pages est structuré en 8 chapitres. Le Président de l’Association des docteurs vétérinaires du Mali, Dr Sidiki Konaté, a salué l’effort de ses pairs qui ont doté le pays d’un miroir sur l’élevage malien. Un secteur qui, d’après lui, «contribue à hauteur de 15% au PIB, et représente un pilier fondamental pour l’atteinte de la souveraineté alimentaire».

Félicitant les auteurs, le ministre de l’Elevage et de la Pêche a déclaré que ce livre tombe au moment opportun. Aucun aspect n’est oublié : la «santé animale» et le «bien-être animal», le «cadre institutionnel» et «les perspectives de développement». «C’est un véritable creuset», a admiré le ministre Ba. “Ce sera une boussole pour mon département.”

