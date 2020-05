L’honorable Moussa Timbiné a été élu, avant-hier lundi 11 mai 2020, président de la 6ème législature (2020- 2025). C’est le président de la République, IBK, qui est l’artisan principal de son élection à la tête de l’Assemblée nationale. Dès sa première prise de parole, Moussa Timbiné a rendu un vibrant hommage à son père politique IBK.

Ce jour, au Centre International de conférence de Bamako (Cicb), trois (3) candidatures étaient enregistrées. A savoir : l’honorable Mamadou Diarrassouba, candidat désigné du RPM, Moussa Timbiné, candidat choisi par le président IBK, président-fondateur du même parti, et Moussa Mara, élu en commune IV du district de Bamako. Après moult concertation, Diarrassouba a retiré sa candidature. Les deux Moussa se retrouvent donc face à face. Et c’est Moussa Timbiné, avec 134 voix, contre 8 voix pour son rival et trois bulletins nuls, qui est élu au Perchoir.

Dans sa première prise de parole, le tout nouveau président de l’Assemblée nationale, l’honorable Moussa Timbiné, s’est réjoui de son élection à la tête de l’AN, avant de remercier le président de la République et le président sortant de l’institution. « Aujourd’hui, si je suis là, c’est parce qu’ils ont voulu me céder la place en tant que jeune. Et ce n’est pas parce que le président sortant a démérité. Au contraire, il a eu un très bon bilan. Mais, je pense qu’ils ont souhaité laisser la place à la jeunesse, conformément aux vœux du président de la République qui, lors de son investiture, a tenu à clamer fort que ce mandat est placé sous le signe de la jeunesse, sous le signe de la promotion de la jeunesse », a déclaré Moussa Timbiné.

Pour Moussa Timbiné, son choix à la présidence de l’Assemblée nationale est une preuve de plus que le président tient promesse. Celle de dédier son second mandat à la jeunesse. « Le président de la République vient de prouver une fois de plus après la nomination du Premier ministre et plusieurs autres ministres jeunes et la loi du genre qui a aussi promu beaucoup de jeunes femmes députés à l’Assemblée nationale qu’il est au service de la jeunesse », indique-t-il.

Timbiné, très ému par les marques de considération du président et de la République et du président sortant de l’AN, a remercié sincèrement le président de la République pour la confiance placée en lui. « C’est le lieu très sincèrement de remercier le président de la République qui est un père pour moi », s’est-il réjoui. Et de poursuivre que le président de la République joue un rôle de père pour lui depuis le décès de son père biologique. « Depuis que mon père est décédé, c’était l’une des rares fois où j’ai senti quelqu’un le remplacer », témoigne-t-il.

Moussa Timbiné se montre fort pour relever les défis auxquels il fait désormais face. « Je suis chef d’une institution, je vais m’efforcer à ne pas couler des larmes. Si on me poignarde, je ne vais pas pleurer. Dans un combat, je ne pleure jamais », martèle-t-il. Avant de conclure, Moussa Timbiné a imploré Dieu de l’assister pour pouvoir produire de bons résultats. « Je prierais Allah soubahanawata’Allah de nous assister pour qu’à l’heure du bilan, qu’on ne regrette pas avoir confié ce perchoir aux jeunes », a-t-il imploré.

Par ailleurs, il promet d’être au service de la nation. « Je serai l’ambassadeur des jeunes, je vais me battre pour honorer la jeunesse malienne, je vais me battre pour que les crises que traversent le Mali puissent trouver leurs solutions : les questions du nord, les questions du centre, la crise scolaire, le problème d’emploi des jeunes, le problème de coronavirus auxquels nous faisons face et le problème de santé de façon général », promet-il.

Rappelons que l’élection de Moussa Timbiné a été fortement contesté dans sa circonscription, la commune V du district de Bamako. Il a fallu que la Cour constitutionnelle annule des voix obtenues par ses adversaires pour qu’il passe.

Oumar SANOGO

