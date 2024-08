L’arrivée de la délégation spéciale était très attendue par les populations de la Commune IV du district de Bamako depuis la dissolution des élus de la Mairie par le conseil des ministres du mercredi 22 novembre 2023. Jusque-là, l’intérim était assuré par le secrétaire général et ce dernier, semblait s’abstenir d’exécuter certaines tâches réservées au maire.

Le ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, porte-parole du gouvernement a, à travers un arrêté n°2024-2600-MATD-SG du 2 août 2024, nommé les membres de la délégation spéciale de la Commune IV du district de Bamako. Ils sont au nombre de sept membres avec pour président Siaka Camara. Les autres membres sont : Kabiné Diane, Mme Robichaud Assétou Sangaré, Mme Nana Sy, Nassira Mady dit Mamadou Kéita, Souleymane Dembélé, Ibrahima Traoré.

Ces personnalités ont pour mission de remplir les fonctions des conseils territoriaux dissous en vue de mettre en place une nouvelle gouvernance transparente et responsable. A souligner que les conseillers dissouts étaient accusés d’irrégularités administratives, financières et comptables constatées dans la gestion de la Commune. La nomination de la nouvelle équipe a été accueillie avec satisfaction en Commune IV, ce vendredi 2 août 2024, car elle verra le plein fonctionnement de la mairie attendue par tous.

Yacouba Doumbia, un jeune leader de la Commune, dit comprendre par délégation spéciale, une équipe de plusieurs membres nommés par l’administration compétente afin d’assurer la continuité du pouvoir municipal. Selon lui, ceux qui ont à charge aujourd’hui d’assurer cette délégation doivent gérer les affaires de la Commune avec beaucoup de sagesse, de savoir-faire et de savoir-être. “La gestion de la Commune IV n’est pas une tâche facile, car les attentes et les aspirations sont énormes”, dira-t-il.

M Doumbia reste convaincu que ceux qui sont nommés aujourd’hui par nos plus hautes autorités, savent déjà les difficultés et les enjeux qui les attendent. Ils doivent être à l’écoute de leurs communautés respectives s’ils veulent une gestion saine et un résultat à la hauteur. “Siaka Camara, Mme Assétou Sangaré et Kabiné Diané ne sont pas sur un terrain inconnu. Donc, je leur souhaite plein succès dans cette nouvelle mission exaltante”, souligne M. Doumbia.

Pour sa part, Drissa Kamissoko, ancien président de la Jeunesse de la Commune IV, se dit satisfait de la nomination de la délégation spéciale avec à sa tête le président Siaka Camara qui, dit-il, est un jeune très connu dans la commune et auprès de la communauté.

“En ce qui concerne nous les jeunes de la Commune, nous les assurons de notre plein accompagnement pour la réussite de leur mission. Nous leur demandons de se mettre à la tâche le plus rapidement possible car, les défis sont énormes, notamment en termes d’assainissement, de sécurité, de curage des caniveaux surtout en cette période d’hivernage où on constate beaucoup d’inondations”, conclut Drissa Kamissoko.

Ibrahima Ndiaye

