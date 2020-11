Mali : Issa Kao Djim invite Bah N’Daw à « moins parler », et à « plus travailler»

Le Coordinateur général de la Coordination des Mouvements et Sympathisants de l’Imam Mahmoud Dicko, Issa Kao Djim,a animé un point de presse, ce mardi 10 octobre. L’occasion pour Issa Kao Djim d’appeler le président de la transition Bah N’Daw à se mettre, enfin, au travail plus d’un mois après son investiture.

– Maliweb.net – « On demande à Bah N’Daw d’arrêter de parler et de commencer à travailler ». Selon Issa Kao Djim, Bah N’Daw a promis une lutte implacable contre la corruption lors de son investiture, les mêmes propos ont été repris il y a de cela une semaine à la présentation du rapport annuel 2019 du Bureau du Vérificateur général.« On a assez applaudi depuis la cérémonie de prestation du serment ». « Ça suffit maintenant », a fait comprendre le Coordinateur général de la CMAS.

«Un pays n’avance pas avec l’impunité », a indiqué Issa Kao Djim. Et d’ajouter : « Que ceux qui ont bouffé l’argent public répondent de leurs actes ». Il faut auditer la gestion des sept années du régime IBK. « Si Bah N’Daw s’était mis au travail, en poursuivant les cas de corruption, on entendrait moins parler de grève ». « Nous demandons au président de la transition de s’assumer et au Gouvernement d’agir dans ce sens », a insisté Issa Kao Djim.

Mettre fin aux grèves

« Le changement n’est pas de remplacer une personne par une autre. Mais c’est de remplacer un mauvais système de gouvernance par un de meilleur », a prêché le Coordinateur général de la CMAS. Aux dires d’Issa Kao Djim, la réussite de la transition passe par l’implication de tous les citoyens. Cependant, les mouvements de grève déclenchés dans tous les secteurs ne permettent pas une transition apaisée, selon son analyse. Issa Kao Djim préconise donc « la prise d’un décret pour interdire » les grèves pendant la période de transition.

Mamadou TOGOLA/Maliweb.net

