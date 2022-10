Le dimanche 02 octobre 2022, l’Association des tailleurs, artisans et mode de la commune VI de Bamako (ATAM CVI) a initié au Marché de Sokorodji (Commune VI du district de Bamako) une journée citoyenne d’assainissement et de salubrité. Ceci, dans l’objectif d’avoir un cadre de vie sain et la santé de la population. Le premier coup de balai a été donné par le président de l’Association, Gedéon Coulibaly, en présence des autres membres de l’Association comme Soumaïla Diarra, Amadou Kola Diarra ; du représentant du maire de la commune VI, Mamadou Sissoko ; du président du comité de gestion du Marché de Sokorodji, Moussa Diakité et bien d’autres.

« Depuis la création de l’Association en 2019, on s’est dit qu’on ne peut pas tout laisser sur le dos de l’Etat. Nous en tant que tailleurs ou artisans, quel est notre rôle ? Donc, sous le leadership de notre président, nous avons décidé d’organiser aujourd’hui cette journée de salubrité et le choix a porté sur le marché de Sokorodji », a souligné Soumaïla Diarra, secrétaire général de l’Association des tailleurs, artisans et mode de la commune VI de Bamako (ATAM CVI).

Avant d’ajouter que l’Association est composée de plus de 100 personnes. Selon lui, l’objectif de l’association est de réunir tous les tailleurs, les sensibiliser et les former afin de leur permettre de connaître leurs droits et devoirs. Bien avant cette journée de salubrité, dit-il, d’autres activités avaient été effectuées par l’Association dont la formation des tailleurs. Il a invité les tailleurs à contribuer au développement de leurs communes respectives et de leur pays, le Mali.

Enfin, le secrétaire général de l’Association a demandé aux autorités à accompagner les tailleurs et artisans afin de leur permettre de bénéficier les marchés publics. Pour sa part, Mamadou Sissoko, conseiller municipal de la mairie de la commune VI du district de Bamako, a salué l’Association pour le nettoyage du marché de Sokorodji.

Selon lui, si tout le monde faisait comme l’Association des tailleurs, artisans et mode de la commune VI, il y aurait un cadre vie sain, synonyme de santé. « C’est la première fois que nous voyons une activité de ce genre de la part d’une organisation de tailleurs. Nous sommes vraiment satisfaits de cette initiative de la part des tailleurs », a déclaré le représentant du maire.

Le président du comité de gestion du Marché de Sokorodji, Moussa Diakité, n’a pas caché sa satisfaction face à cette activité citoyenne d’assainissement et de salubrité de la part de l’Association des tailleurs, artisans et mode de la commune VI de Bamako.

A.S

Commentaires via Facebook :